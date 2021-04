Maestrul Mihai Voropchievici, amintiri emoționante despre Paștele din copilărie

Mihai Voropchievici a povestit într-un interviu despre cum petrecea Paștele când era doar un copil.

„De Paşte, am salvat un mieluţ, pe Vasilică, şi l-am păstrat şapte ani“

"De la tata am învățat unul dintre cele mai frumoase lucruri: să încondeiem ouă. Când erau nepoții mici, le dădeam câte o peniță, culoare și picta fiecare ouăle cum puteau, cum simțeau. Trăiam toți o satisfacție uriașă. Pe de altă parte, când eram copil, aveam multe restricții de Paște. Ne amenințau la școală că ne iau cravata de pionier dacă ne duceam la Înviere.

Iar eu, cu două zile înainte de Paște, mă duceam și predam cravata singur. Și pentru asta, într-un an, am luat un punct scăzut la purtare, pentru că au spus că sunt obraznic și tupeist. Și a venit mama și a făcut puțină instrucție cu domnul profesor și domnul director. În ceea ce privește preparatele culinare specifice acestei sărbători, noi am fost crescuți cu puțin miel, doar că eu nu mâncam.

Într-un an, chiar am salvat un mieluț după ce am plâns disperaţi și eu, și sora mea, și l-am păstrat șapte ani. Era o splendoare de merinos, pe care l-am dat unor ciobani și de la ei primeam caș, lână… Am și acum plapuma făcută din lâna berbecului meu, Vasilică, un uriaș de vreo 85 cm înălțime și 1,40 m lungime, care era de o blândețe fantastică.

El avea probleme doar cu oamenii răi, îi simțea imediat. Dacă îl lăsai liber în curte, nu intra nimeni, nici hoțul nu avea curaj. Închid ochii acum și îl văd! Din păcate, doar băiatul cel mare l-a văzut de două ori, iar după ce ne-a demolat, n-am mai avut unde să-l ținem, pentru că iarna stătea la noi, așa că i l-am făcut cadou ciobanului", a povestit Mihai Voropchievici, potrivit Taifasuri.

