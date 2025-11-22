MAI a găsit arme letale și droguri în colete de Crăciun: „Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din pachete devin mai creative”

1 minut de citit Publicat la 15:26 22 Noi 2025 Modificat la 15:28 22 Noi 2025

Doi bărbați au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale / Sursa foto: GettyImages

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, sâmbătă, că polițiștii au găsit arme letale și droguri în coletele din perioada sărbătorilor. În acest context, doi bărbaţi au fost reţinuţi în judeţul Bistriţa-Năsăud. „Nu știm ce listă de dorințe aveți pentru Moș Crăciun, dar vă asigurăm că nouă ne-a adus Moșul scannere”, au mai transmis, ironic, reprezentanții ministerului.

„Ce mai găsim prin coletele din perioada sărbătorilor…(nu doar pulovere şi fursecuri). Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai… creative. Dacă în anii trecuţi găseam mingi antistres şi luminiţe LED, anul acesta am trecut la «nivelul hard»: arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare şi, în alte cazuri, «plante exotice» pe care nu le găseşti în niciun garden center legal”, a transmis, sâmbătă, Ministerul de Interne, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, cei doi bărbați au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale, una pentru tir sportiv şi alta pentru vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Ei au fost prinşi în flagrant, unul dintre ei încercând să fugă.

„Colegii noştri de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au desfăcut recent un colet care părea obişnuit. Surpriză: înăuntru nu era Secret Santa, era dosar penal cu livrare rapidă.

Unul dintre destinatari a încercat să fugă, însă curierul poate întârzia. Poliţia – niciodată.

Cei doi au fost depistaţi în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat. În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinatia tir sportiv si una cu destinatia vanatoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.

În momentul intervenţiei, bărbatul de 36 de ani ar fi încercat să fugă, fiind imediat interceptat şi imobilizat de către poliţişti”, a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.

Recomandările MAI pentru sărbători

Reprezentanții ministerului au făcut mai multe recomandări pentru perioada sărbătorilor: - dacă vreți să trimiteți cadouri, trimiteți lucruri simple – cozonac, șosete, o cană simpatică.

-Dacă trimiteți arme sau droguri, surpriza va fi pentru voi. „Tracking number”-ul se transformă foarte ușor în „dosar penal”.

-Sărbători liniștite, legale și fără „arome speciale” în colete, arată MAI.