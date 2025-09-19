Mai multe loturi de ouă bio au fost retrase urgent de la vânzare, din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella

<1 minut de citit Publicat la 17:45 19 Sep 2025 Modificat la 17:45 19 Sep 2025

Autoritățile au descoperit prezența bacteriei Salmonella în ouă / foto: Getty Images

Mai multe loturi de ouă bio vândute în supermarketurile Kaufland și Mega Image au fost retrase de la raft, după ce autoritățile au descoperit că există risc de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium.

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, vineri, că firma Galina Bio Eggs SRL a dispus retragerea și rechemarea produsului „Ouă de consum cod 0 M”.

Loturile vizate la Kaufland sunt:

0824 (valabilitate 21 septembrie 2025)

0827 (24 septembrie 2025)

0831 (28 septembrie 2025)

0902 (30 septembrie 2025)

0907 (5 octombrie 2025)

La Mega Image sunt retrase produsele:

„Nature’s Promise Mega Ouă Bio M 10 buc”

„Nature’s Promise Mega Ouă Bio M 6 buc”, cu aceleași numere de lot și termene de valabilitate.

Ce trebuie să facă cei care au cumpărat produsele

Specialiștii recomandă să nu fie consumate aceste ouă. Ele pot fi returnate la magazine, iar clienții vor primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, au mai precizat autoritățile.