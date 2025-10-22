Mai multe mijloace de transport în comun vor avea traseul modificat joi, pentru meciul FCSB - Bologna din Europa League

Este al treilea meci pe care "Roş-Albaştrii" îl dispută în Faza Ligii a Europa League. Foto: STB / Facebook

Troleibuzele 86 şi 90, dar şi autobuzele 104 şi 143 vor circula pe trasee deviate pentru meciul FCSB - Bologna din Europa League, care se va disputa joi pe Arena Naţională, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), potrivit Agerpres.



"Pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciul de fotbal dintre echipele FCSB şi Bologna, programat joi, 23.10.2025, ora 19:45, numai dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, vehiculele liniilor 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului", menţionează sursa citată.



Astfel troleibuzele 86 şi 90 vor circula pe traseele de bază, între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.



De asemenea, linia de autobuze 104 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, iar ulterior pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.



În acelaşi timp, linia 143 va avea un traseu de bază, între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, după care un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, iar mai apoi pe traseul actual.

Este al treilea meci pe care "Roş-Albaştrii" îl dispută în Faza Ligii a Europa League. În primul meci, împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, FCSB a câştigat cu 1-0 deşi a fost dominată de olandezi, prin golul lui Minculescu în minutul 13.

În faţa celor de la Young Boys, campioana României a pierdut cu 2-0.