Mamă din Constanța, disperată să își salveze fiica bolnavă: "N-am încetat să-l rog pe Bunul Dumnezeu să-mi dea mie suferinţa ei”

Medicii din România nu i-au dat nicio şansă, însă în Turcia, familia a găsit o rază de speranţă.

Fetița a fost operată, dar din păcate, starea Anei s-a înrăutăţit, iar acum se află în spitalul din Turcia, la ATI.

Fetița are nevoie de sprijin financiar pentru a învinge această cumplită boală, iar mama ei a cerut ajutor online, informează Dobrogea TV.

"Si eu te iubesc, mami!” A trecut O LUNA de cand copilul meu nu mi a spus ,,mami”!! O luna in care am plans si m am rugat, cat n am facut o toata viata...O luna in care n am incetat sa-l rog pe Bunul Dumnezeu sa mi dea mie suferinta ei si sa o vad pe ea sanatoasa din nou...

O luna in care am adormit langa fetita mea, fara ca ea sa mi mangaie obrazul, asa cum adoarme mereu langa mine de la un anisor...Prea multa suferinta, in nici doua luni, pentru copilul meu perfect!!! Prea multa....Aproape 11 ani am auzit zilnic, de zeci de ori pe zi, “mami”:

,-Buna, mami! Ce faci?

-Mami, mi e foame!

-Mami, pot sa iau ceva dulce?

-Te iubesc, mami!

-Mami, azi mergem la bunica?

-Mami, ma ajuti?

-Te iubesc, mami!

-Mami, hai sa dansam!

-Mami, pot sa ies si eu afara?

-Te iubesc, mami!

-Mami, pot sa dorm la mamaia in seara asta? Te rooog!!

-Noapte buna, mami!

-Si eu te iubesc, mami!,,

Orice mama, indiferent de varsta ei, ar trebui sa auda MĂCAR o data pe zi :

,, Buna, mami! Ce faci?”

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați pentru transfer bancar numele copilului -ANA MARIA POPA