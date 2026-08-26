Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România. Programul pelerinajului la Sfintele Moaște

2 minute de citit Publicat la 14:26 26 Aug 2026 Modificat la 14:26 26 Aug 2026

Sfintele Moaște vor fi însoțite de Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos. Foto: Facebook.com/Mănăstirea Pantocrator

Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă vineri, 28 august, pentru prima dată, în România, potrivit agenției de știri Basilica. Racla cu Sfintele Moaște va putea fi vizitată la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, dar și la Catedrala din orașul Alexandria. Începând de vineri, credincioșii vor avea șase zile la dispoziție să meargă în pelerinaj și să participe la ceremoniile religioase dedicate împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Racla cu Sfintele Moaște va fi depusă vineri, 28 august, la ora 13:00, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Potrivit programului publicat de Basilica, în aceeași seară vor fi oficiate Privegherea, Taina Sfântului Maslu, Paraclisul Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie.

Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă în România cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Sfintele Moaște vor fi însoțite de Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos, Episcop vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia si Sporadele de Nord (Biserica Ortodoxă a Greciei), potrivit agenției Basilica.

„Mâna Sfântului Vasile cel Mare va face un prim popas la Mănăstirea Pantocrator. Așa a fost și voia Sfântului Vasile ca să poposească în locul unde se păstrează moaștele Sfintei Maria Magdalena.

Sfânta Maria Magdalena a fost izbăvită de Hristos de șapte demoni, iar cel care scrie mai târziu cele mai puternice rugăciuni de alungare a demonilor se întâlnește acum cu sfânta mironosiță”, a transmis arhimandritul Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

A doua zi, începând cu ora 7:30, racla cu Sfintele Moaște va fi dusă la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru” din Alexandria, unde va rămâne până în după-amiaza zilei de 1 septembrie, când va reveni la Mănăstirea Pantocrator, în jurul orei 17:00.

Programul pelerinajului la Sfintele Moaște

Vineri, 28 august:

13:00 – Primirea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare;

14:00 – Așezarea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfintei Maria Magdalena spre închinarea credincioșilor;

21:00 – Taina Sfântului Maslu și Paraclisul Sfântului Vasile cel Mare;

00:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

Sâmbătă, 29 august:

07:00 – Primirea Cinstitei Mâini a Sfântului Vasile cel Mare la Mănăstirea „Sfântul Alexandru” – Catedrala Episcopală din Alexandria;

07:30 – Așezarea Cinstitei Mâini a Sfântului Vasile cel Mare și a moaștelor Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului;

08:30 – Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

16:00 – Slujba Vecerniei și a Litiei;

17:30 – Procesiune pe străzile municipiului Alexandria cu cinstitele moaște;

20:00 – Paraclisul Sfântului Ierarh Alexandru;

Duminică, 30 august:

08:30 – Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

11:00 – Pomenirea ctitorilor;

17:00 – Slujba Vecerniei;

Luni, 31 august:

08:30 – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare;

09:00 – Sfânta Liturghie;

17:00 – Slujba Vecerniei și a Litiei;

Marți, 1 septembrie:

08:30 – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare;

09:00 – Primirea ierarhilor;

09:15 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată de un sobor de ierarhi sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;

17:00 – Cinstita Mână a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la Mănăstirea Pantocrator;

22:00 – Priveghere la altarul exterior al Mănăstirii Pantocrator în cinstea Sfântului Vasile cel Mare;

Miercuri, 2 septembrie:

08:30 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena;

09:00 – Sfânta Liturghie în biserica mare a Mănăstirii Pantocrator;

18:00 – Slujba Vecerniei;

00:00 – Încheierea sărbătorii și a pelerinajului.