MApN şi-a făcut "Armată de influenceri". 10 creatori de conţinut au primit misiunea să apropie tinerii de forţele militare

1 minut de citit Publicat la 20:32 23 Ian 2026 Modificat la 20:32 23 Ian 2026

MApN şi-a făcut "Armată de influenceri". Sursa foto: Colaj Inquam Photos/ George Călin

Ministerul Apărării Naţionale a lansat o iniţiativă de comunicare neconvenţională, intitulată "Armata influencerilor", prin care îşi propune să apropie publicul tânăr de realităţile vieţii militare. În cadrul proiectului, 10 creatori de conţinut au participat, timp de 3 zile, la activităţi şi antrenamente desfăţurate alături de militarii Batalionului 21 Vânători de Munte, la Predeal.

Aceştia au învăţat tehnici de supravieţuire, cum ar fi: construirea de adăposturi în pădure, aprinderea focului şi camuflajul, au participat la proble fizice, căţărare pe stânci.

Participanţii au învăţat să asambleze şi dezasambleze o armă şi au lucrat în echipă pentru orientarea în teren.

"Ideea proiectului a pornit din dorinţa de a aduce Armata mai apropae de publicul tânăr", a afirmat un reprezentant MApN.

Avertismentul generalului Gheorghiță Vlad

România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, a declarat marți, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Șeful armatei române a mai precizat că România va trebui să investească, de asemenea, în forțele navale pentru apărarea Zonei Economice Exclusive și a infrastructurilor din proiectul Neptun Deep.