Marcel Ciolacu: "Solicit președintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia lui Florin Cîțu"

Marcel Ciolacu spune că ore bune a sparat „la o #RomâniaNormală în politică” și la o retragere a premierului Florin Cîțu, care a admis că a fost în închisoare în SUA două zile, după ce a condus sub influența alcoolului.

„Solicit președintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia șefului Executivului” O #RomâniaNormală nu poate fi construită cu un premier penal, chiar dacă este girat de Palatul Cotroceni”, spune președintele PSD, pe pagina sa de Facebook.

Totodată, PSD solicită respectarea legilor în vigoare care interzic numirea ca ministru a celor condamnați penal.

„Vorbim, domnule președinte și dle Cîțu, de aceleași legi care au încheiat și alte aspirații politice pentru fotoliul de la Palatul Victoria! Românii așteptă un semn de maturitate politică! Nu doar: Wow, șoc, explicații incomplete și scuze...de adolescent întârziat! Atât am auzit astăzi de la premierul Florin Cîțu despre faptul că a stat 2 zile în închisoare”, a mai spus Ciolacu.

Florin Cîțu, prins băut la volan, în Statele Unite: "Am făcut o greșeală acum 20 de ani"

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. În cursul zilei de miercuri, Cîțu a confirmat greșeala făcută.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit o amendă de 1000 de dolari americani, potrivit unui portal juridic din SUA. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu, miercuri.

