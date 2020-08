Reacție de ultimă oră a Poliției! Marcel Vela, mesaj către clanurile interlope: "Suntem cu ochii pe voi"

"Am (...) un mesaj pentru clanurile interlopilor: suntem cu ochii pe voi", a transmis ministrul Administraţiei şi Internelor, Marcel Vela, vineri, într-o declaraţie de la sediul MAI.

Oficialul a precizat că instituţia pe care o conduce are planuri comune cu alte instituţii, în ce priveşte strategiile ţintite pe grupurile infracţionale.

"Încă de la începutul mandatului, am spus că am toleranţă zero faţă de încălcarea legii, cu atât mai mult dacă există un angajat al nostru care nu a înţeles până acum de ce parte a baricadei se află.

Guvernul României face eforturi mari ca în această perioadă, limitată ca resurse, să asigure mijloace tehnice necesare şi echipamentul potrivit, dar şi contexul legislativ pentru ca fiecare angajat al MAI, în special din zona operativă, să se simtă protejat şi să acţioneze pentru ca legea să fie respectată", a mai spus Vela.

Vela: Orice persoană care încalcă legea va suporta rigorile ei

Şeful MAI a mai transmis că orice persoană care încalcă legea va fi pedepsită.

"Ne dorim cu toţii o ţară normală, în care să ne creştem copiii în siguranţă, în care să nu ne fie frică să ieşim pe stradă şi sunt convins că împreună vom reuşi să avem o Românie sigură şi aşa să o predăm generaţiilor viitoare", a afirmat ministrul de Interne.

Mesajul lui Vela vine în contextul în care Emi Pian, liderul clanului Duduianu, în vârstă de 39 de ani, a fost ucis, în noaptea de luni spre marți, după ce a fost înjunghiat într-un conflict între mai multe persoane, în Capitală.

Declaraţia lui Marcel Vela pentru combaterea infracţionalităţii

De la ce a pornit scandalul în care a fost ucis Emi Pian

Potrivit primelor informaţii, Emi Pian a fost ucis de un membru al unui clan rival, în urma unei partide de barbut. Conform unor surse citate de Antena 3, Emi Pian, liderul clanului Duduianu din Capitală, a fost înjunghiat în zona femurului, lovitură care i-ar fi fost fatală.

Scandalul între cei doi a pornit de la un joc de barbut, spun surse din anchetă. Bărbatul cunoscut ca Emi Pian a ajuns la spital, la scurt timp după confruntare, însă nu a mai putut fi salvat.

Cine era Emi Pian

Florin Mototolea, cunoscut ca și Emi Pian, este lider al clanului Duduianu din București, unul dintre cele mai cunoscute și influente clanuri din lumea interlopă din România.

Interlopul era cunoscut pentru petrecerile la care cântau Florin Salam sau Adrian Minune.

