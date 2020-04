Marcel Vela: Sunt extrem de surprins de modul în care am reușit cu toții să ne adaptăm acestei situații. Vă mulțumesc!

MInistrul de Interne le-a mulțumit românilor pentur modul în care s-au adaptat la situația generată de pandemia de coronavirus.

"Acum mai mult ca oricând ne-am mutat cu toții interacțiunile în mediul online, suntem în permanență conectați și asta ne face să simțim poate mai puțin măsurile luate pentru distanțarea socială. Toată tehnologia de astăzi încearcă să ne eficientizeze timpul și munca, dar în aceeași măsură ne ajută și în plan personal pentru a ne păstra aproape oamenii dragi, chiar dacă îi putem vedea momentan doar printr-un ecran. Știu că este greu dar sunt extrem de surprins de modul în care am reușit cu toții să ne adaptăm acestei situații.

Vă mulțumesc și vă felicit!

Așa cum vă spuneam, astăzi, într-o manieră virtuală, prin intermediul unei videoconferințe organizată de Președinția croată a Consiliului Uniunii Europene, am intrat în contact cu omologii mei din statele europene.

Scopul nostru, al tuturor, este acela de a vă proteja.

Fiecare stat tratează cu mare grijă proprii cetățeni și nu numai, măsurile luate de noi toți gravitează în jurul sănătății dumneavoastră. Nimic nu reprezintă un focus mai mare în acest moment decât menținerea tuturor cetățenilor într-o siguranță maximă.

Pe lângă protejarea dumneavoastră, ne preocupă și revenirea treptată la normalitate, la modul în care se vor relaxa măsurile, deoarece totul trebuie gestionat astfel încât riscurile să fie cât mai mici. Am punctat personal importanța revenirii la normal, în mod gradual și controlat.

Nu a lipsit din discuție nici problematica migrației. Am reamintit cu această ocazie importanța cooperării cu statele vecine, astfel încât cetățenii români să fie cât mai puțin afectați.

De asemenea, am subliniat în timpul reuniunii și importanța menținerii bunei funcționări a pieței interne și a liberei circulații a mărfurilor.

La finalul întâlnirii, am împărtășit cu toții aceeași opinie referitoare la importanța cooperării la nivel european și nu numai, pentru a putea preveni și contracara efectele pandemiei COVID-19 asupra securității interne a UE", a scris Marcel Vela, pe pagina sa de Facebook.