Marco Rubio îi felicită pe români de Ziua Națională: „Vă încurajăm să vă continuați rolul de lider regional în regiunea Mării Negre”

Marco Rubio (s), Oana Țoiu și Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a apreciat luni rolul de „lider regional” pe care îl are România și a încurajat țara noastră să-și continue această misiune în promovarea „stabilității în regiunea Mării Negre”, în cadrul unui mesaj de felicitare adresat românilor de Ziua Națională.

„În numele Statelor Unite ale Americii, îi felicit pe români, cu ocazia Zilei voastre Naționale. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic aflat în creștere, construit pe interese strategice comune în domeniile securității, energiei și comerțului”, a precizat Rubio într-un comunicat transmis de Departamentul de Stat al SUA.

„În timp ce sărbătoriți aniversarea unificării voastre, apreciem rolul de lider regional al României și încurajăm continuarea acestui rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”, a adăugat Rubio.

Secretarul de stat american a apreciat, de asemnea, faptul că țara noastră e decisă să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare până în 2035, fapt care va „întări Alianța Nord-Atlantică și va pune bazele unei fundații pentru creșterea nivelului de trai în anii ce vor urma”.

„Statele Unite își doresc să continue cooperarea în domeniul apărării și creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor de care să beneficieze ambele țări”, a mai transmis Marco Rubio, de Ziua Națională a României.

Totadată, președintele Donald Trump a trimis și el României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a scris că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. De asemenea, Donald Trump a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră.