Marea Lojă Națională din România a inaugurat Anul Masonic 2025-2026 printr-un Bal Vienez la Opera Națională București

Evenimentul are loc în Anul Jubiliar al Marii Loji, care aniversează 145 de ani de la înființare.

Marea Lojă Națională din România (MLNR) a inaugurat Anul Masonic 2025-2026 printr-un eveniment cultural de amploare: prima ediție a Balului MLNR, găzduit de Opera Națională București. Manifestarea, desfășurată sub forma unei Seri de Bal Vienez, a marcat debutul unui calendar masonic ce se va încheia prin Gala de Excelență la Ateneul Român.

Evenimentul are loc în Anul Jubiliar al Marii Loji, care aniversează 145 de ani de la înființare, și reconfirmă misiunea organizației de a promova cultura, excelența și performanța. „Marile valori se construiesc prin unitate, implicare și susținere reciprocă”, este deviza sub care, sub conducerea Marelui Maestru Cătălin Tohăneanu, MLNR și-a propus să sprijine cultura românească în spiritul tradiției istorice.

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un spectacol cu repertoriu consacrat, de la Rossini, Verdi și Bizet până la Puccini, Orff și Lehár. Printre momentele de atracție s-au numărat „La donna è mobile”, „Nessun dorma”, „O Fortuna” și „Meine Lippen, sie küssen so heiß”.

Artiști de renume internațional au urcat pe scenă: tenorul Ștefan Pop, soprana Anita Hartig, mezzosoprana Maria Miron-Sîrbu, baritonul Iordache Basalic și basul Iustinian Zetea. Cei peste 500 de invitați au urmărit spectacolul cu entuziasm, într-o atmosferă ce a unit tradiția, cultura și fraternitatea.