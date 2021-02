Marian Godină, reacții adverse după vaccin! ”Nu am reușit să dorm!”

”Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață.

Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize pentru că am schimbat vreo patru tricouri.

Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră”, scrie Marian Godină pe o rețea socială.

Polițistul a anunțat, miercuri dimineața, că a fost vaccinat cu ”produsul Astra-Zeneca”.

Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață. Chiar înainte să... Publicată de Marian Godina pe Miercuri, 24 februarie 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal