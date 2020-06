Marian Munteanu, mărturisire cutremurătoare: M-au declarat mort! Eram în drum spre morgă!

În dimineața de 14 iunie Marian Munteanu se afla împreună cu câțiva dintre colegii săi de la Liga Studenților în clădirea Universității. Au fost bătuți crunt de mineri. Și-a pierdut conoștința și au urmat momente dramatice.

"Nu știu dacă a fost comă, că am fost declarat mort - nu mai aveam puls. Cred că a fost și un noroc chestia asta. Mă aruncaseră în fântână și din când în când ăia mă mai loveau. Au crezut că am murit și m-au dus într-o dubă să mă ducă la morgă.

Pe drum mi-am revenit, am început să gem și s-a speriat șoferul și m-a dus la Spitalul de Urgență unde am avut noroc să fiu îngrijit. Am stat 4 zile după care m-au arestat și m-au dus la Jilava", a povestit Marian Munteanu.