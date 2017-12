Marile concerte ale anului 2017. Cine a venit în România, ce au pus în scenă artiștii români

Nume celebre ale muzicii mondiale, precum Deep Purple, Andrea Bocelli, Patricia Kaas, Richard Clayderman sau Jethro Tull, au revenit în 2017 pe scenele bucureştene, dar din peisajul concertistic nu au lipsit nici artişti care au venit în premieră în România, printre aceştia numărându-se Kings of Leon, Jason Mraz, Gregory Porter.

Şi artiştii autohtoni au fost foarte bine primiţi de public în acest an, bucureştenii putându-se bucura de show-uri oferite de Tudor Gheorghe, Inna, Phoenix, Ştefan Bănică, Horia Brenciu sau Alexandra Uşurelu.

Anul concertistic 2017 a fost deschis de trupa Zdob şi Zdub, care au adus pe scena de la Hard Rock Cafe, pe 11 ianuarie, piese au combinat hardcore-ul cu elemente etno, folclorice, hip-hop, drum'n'bass, jungle şi punk, într-un mod unic şi captivant. Acelaşi spaţiu a găzduit-o, o zi mai târziu, pe Inna, cea mai în vogă artistă din România, care a concertat live alături de trupa sa.

Trupa coreeană 24K, cea mai buna trupa K-pop a anului 2016, a cântat în premieră în România, pe 14 ianuarie, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, în cadrul turneului internaţional "Still with 24U". Într-o atmosferă electrizantă membrii trupei coreene - Cory, Jeonguk, Kisu, Jinhong, Hui, Changsun şi Hongseob - au deschis concertul cu una din cele mai recente melodii a lor, "Bingo", urmată de piese din repertoriul propriu, precum "Hey You", "Stil 24K", "Superfly", "Heaven", "Oasis", dar şi coveruri, printre aceste numărându-se "Five more hours" sau "Sexy Love".

Seara a fost una plină de surprize atât pentru membrii trupei, care au putut urmări pe ecranul din fundal un filmuleţ realizat de fanii din România, cât şi pentru spectatori care au avut ocazia să intre în jocul "bingo dance" în care trei fani au urcat pe scenă şi au dansat alături de artişti pe ritmurile melodiei "Bingo".

O prezenţă artistică inedită care a fermecat publicul român prin sensibilitatea muzicii sale a fost Alexandra Uşurelu. Ea a susţinut două concerte simfonice pe 30 ianuarie, la Teatrul Naţional din Bucureşti, acompaniate de Muse Orchestra, sub bagheta dirijorului Tiberiu Oprea.

Tarja Turunen, regina muzicii symphonic rock & metal, s-a întors în februarie în România pentru două concerte în cadrul turneului "The Shadow Show 2017". Prima a avut loc, cu casa închisă, la Filarmonica Banatului din Timişoara. A doua zi, pe 3 februarie, a avut loc concertul de la Sala Palatului din Bucureşti, publicul primind-o cu la fel de multă căldură ca de fiecare dată. Artista a păşit pe scenă în acorduri maiestuoase şi sobre, concertul fiind deschis cu piesa "Demons in You" de pe albumul "The Shadow Self". Fanii au putut să asculte atât piese de pe noul album, cum ar fi "Love to Hate" şi "Undertaker", cât şi un mix compus din piesele "Tutankhamen", "Ever Dream", "The Riddler", "Slaying the Dreamer" sau "Victim of Ritual".

Pe 21 februarie Jethro Tull a revenit în România, la Sala Palatului din Capitală, cu spectacolul "Jethro Tull performed by Ian Anderson". Din setlistul concertului nu au lipsit piesele "Aqualung", "Thick as a Brick", "Locomotive Breath", "Too Old to Rock'n'Roll Too Young to Die". Artistul a oferit fanilor un spectacol care a îmbinat muzica cu arta interpretativă şi a reuşit să creeze o seară plină de magie

Primăvara a venit cu un concert al maestrului Gheorghe Zamfir. Peste 4000 de spectatori au asistat, pe 1 martie, la Sala Palatului, la "Zamfir +100", un moment muzical în care spectatorii au empatizat cu emoţiile unice transmise de Gheorghe Zamfir şi naiul său. Acompaniat de Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, sub bagheta colonelului Aurel Gheorghiţă, alături de invitaţi speciali precum corul Cantoris, condus de maestru de cor Daniel Jinga, împreună renumitul organist Christian Micşunescu şi mezzosoprana Maria Jinga, Gheorghe Zamfir a oferit un program muzical complex, alcătuit din arii celebre de operă, compoziţii inspirate din folclorul românesc, melodii celebre internaţionale, şi s-a oprit pentru câteva clipe la rugăciunea în nai sau alte doine, ori la trilurile neîntrecutei Ciocârlii. Evenimentul cultural-artistic organizat de Asociaţia Culturală Spectaculis, a reunit, pe aceeaşi scenă, 100 de muzicieni care au evoluat alături de renumitul naist.

În plină lună a mărţişorului, Ştefan Bănică Jr. a sărbătorit femeia, pentru al şaptelea an consecutiv, prin două concerte acustice extraordinare "Te iubesc, femeie!" susţinute pe 4 martie, la Sala Radio din Bucureşti. Artistul a adunat cele mai frumoase cântece de dragoste lansate pentru a le cânta şi dedica tuturor celor care fac parte din sexul frumos.

Şi celebrul Richard Clayderman a oferit un cadou doamnelor şi domnişoarelor - un concert la Bucureşti chiar de Ziua Femei. Clayderman a susţinut, în România, în perioada 6 - 10 martie nu mai puţin de cinci concerte, la cel de la Sala Palatului fiind însoţit de 100 de instrumentişti, membri ai Orchestrei Simfonice Bucureşti. Piesele au fost atent selectate pentru o atmosferă plină de delicateţe şi romantism.

Luna martie a continuat cu două concerte, pe data de 11, ale unor artişti care au vizitat pentru prima dată România - americanul Jason Mray, care a concertat la Sala Radio, şi The World Famous Glenn Miller Orchestra, care a putut fi ascultat la Ateneul Român.

Luna mărţişorului a fost, însă, dominată de artiştii români. Tudor Gheorghe a adus, în premieră la Sala Palatului, pe 21 martie, "Îndrăgostiţi fără noroc", un spectacol alcătuit în întregime din poezii de o rară frumuseţe, îmbrăcate în ţinută de gală muzicală de orchestratorul Marius Hristescu. Seara a fost plină de "hituri", după cum le-a spus artistul, din creaţia mai veche şi mai nouă a acestuia, printre acestea numărându-se "În Arhanghel" şi "La visul profan", "Cad pe ape", "Pădure, verde pădure" sau "Blestem de dragoste".

Phoenix, emblema rock-ului românesc, a sărbătorit, pe 19 aprilie, la Arenele Romane, 55 de ani de existenţă, iar liderul trupei, Nicu Covaci, a împlinit 70 de ani. Printre artiştii care le-au urat ''La mulţi ani!'' de pe scenă s-au aflat Călin Pop (Celelalte Cuvinte), Roman Iagupov (Zdob şi Zdub), AG Weinberger, Rareş Totu, Alin Oprea (Talisman), Crivăţ şi Luparul (Bucovina), Trooper, Bodo (Proconsul), Eugen Mihăescu şi Gabi Guriţă Nicolau (Krypton), Tavi Iepan (Rezident EX).

În cele patru ore de muzică, i-a mai vazut pe scenă pe Dorel Vintilă la tobe, pe Anca Graterol la chitară, pe Moni Bordeianu şi pe Dan Andrei Aldea alături de sărbătorit. De pe scenă n-a lipsit nici tinerii Andrei Cerbu sau Flavia Staicu.

Următoarele două seri - pe 20 şi 21 aprilie - muzica a răsunat din nou în Bucureşti, de data aceasta la Sala Palatului. Orchestra Pink Martini şi promovat, prin două concerte succesive, albumul "Je dis Oui!", lansat în 2016. Piesa "Amado Mio" a dat startul concertului, iar Thomas Lauderdale, pianist şi lider al orchestrei, a comunicat permanent cu publicul, atât în engleză, cât şi în română. În concertul de la Bucureşti a fost prezentă şi solista Storm Large care a cucerit spectatorii cu fiecare piesă interpretată, singură sau alături de colegul ei, Timothy Nishimoto (voce şi percuţie).tarea pieselor "And Then You're Gone" şi "But Now I'm Back", care au simulat dialogul dintre doi iubiţi care se ceartă.

Gregory Porter, celebra voce a jazz-ului mondial, a cântat în premieră în România, pe 24 aprilie, la Sala Palatului din Bucureşti, în cadrul seriei de evenimente Jazz Nigh Out. Spectacolul a făcut parte din turneul mondial de promovare al celui mai recent album al artistului, "Take me to the Alley".

Luna mai a fost deschisă de cele şapte reprezentanţii oferite Cirque du Soleil cu spectacolul "Varekai" în perioada 3-7 mai, la Romexpo. Cirque du Soleil a venit cu o lume magică, plină de culoare, lumină, muzică şi personaje alegorice.

Pe 7 mai artişti români celebri precum Loredana Groza, Andra, Adrian Despot sau actorul Marius Manole s-au reunit pentru a participa la cea de-a cincea ediţie a Hope Concert, gală organizată, la Ateneul Român, în sprijonul copiilor vulnerabili din România. Alături de cei menţionaţi şi-au dat mâna pentru această cauză mezzosoprana Roxana Constantinescu, Corul Naţional de Cameră "Madrigal-Marin Constantin" alături de 100 de copii din programul Cantus Mundi, Ansamblul Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu, precum şi pianistul Andrei Licăreţ.

Celebra trupă rock Deep Purple a decis ca pe 13 mai să dea startul turneului "The Long Goodbye Tour" printr-un concert organizat la Romexpo în prezenţa a peste 8.000 de fani, de toate vârstele. Turneul a marcat atât promovarea albumului de studio, "Infinite", cât şi ultimul mare turneu global pe care britanicii afirmau că îl vor mai susţine.

Ian Gillan (voce), Steve Morse (chitară), Roger Glover (bass), Ian Paice (percuţie) şi Don Airey (clape), au intrat pe scenă în aplauzele furtunoase ale fanilor.

Show-ul de lumini şi grafică, vocea lui Ian Gillan şi virtuozitatea colegilor săi, demonstrată cu fiecare piesă şi moment solo, au făcut ca acest concert să fie unul foarte special. Momentul culminant al serii a fost "Rapsodia Română" interpretată de clăparul Don Airey. Din setlistul serii nu au lipsit piese îndrăgite şi cunoscute - "Smoke On The Water", "Strange Kind Of Woman", "Johnny's Band", "Uncommon Man", "Lazy", "Hell To Pay", "Perfect Strangers" sau "Space Truckin' "

În aceeaşi perioadă, a revenit în România, chitaristul american Al Di Meola, cunoscut pentru stilul său extrem de tehnic de jazz fusion. Pe 20 mai, el a concertat la Bucureşti. Evenimentul muzical, intitulat "World Sinfonia", s-a întins pe parcursul a două ore şi a cuprins, pe lângă compoziţiile chitaristului, piese celebre semnate de Astor Piazzolla, John Lennon şi Paul McCartney. Chiar dacă Sala Palatului a fost aproape plină, aranjamentul simplu, dar intim de pe scenă le-a oferit spectatorilor senzaţia că i-au parte la un concert mult mai mic, unde Al Di Meola şi companionii săi cântă separat, pentru fiecare om din public.

Pe 1 iunie, Smiley a sărbătorit 10 ani de carieră solo în cadrul unui concert susţinut la Arenele Romane. Într-un show cu o scenografie impresionantă, cu muzică 100% live, dans şi efecte speciale, pe scenă au urcat, alături de Smiley, Alex Velea, Cabron, Sore, Feli, Speak, Peter Pop, Radio Killer, Jazzy Jo, Silviu Paşca, Dorian, Don Baxter.

Veniţi pentru prima dată în România pe 18 iunie, americanii de la Kings of Leon le-au oferit fanilor, pe Arena Naţională din Capitală, o succesiune de stări şi emoţii contradictorii: tensiune şi apatie, extaz şi frustrare, veneraţie şi pasivitate.

După o prezentare scurtă la intrarea pe scenă - "Thank you very much. We're Kings of Leon" ("Vă mulţumim foarte mult. Suntem Kings of Leon"), americanii au intrat în concert cu piese apreciate atât de cunoscători cât şi de cei care au avut ocazia să-i asculte mai rar. Din setlist nu au lipsit "Slow Night, So Long", "Sex on fire","Use Somebody", "Pyro", "Crawl", "Notion" sau "Radioactive".

Spre finalul lunii iunie, 10.000 de români au cântat cu Andrea Bocelli şi invitaţii acestuia în concertul din Piaţa Constituţiei, care a marcat aniversarea a 20 de ani de la lansarea albumului "Romanya" dar şi pentru promovarea albumului "Cinema". Pe 22 iunie, tenorul italian şi-a făcut apariţia pe scenă după ce orchestra, condusă de dirijorul Carlo Bernini, a interpretat o arie inaugurală din opera "Carmen", a lui Bizet. Bocelli a început concertul cu "La donna e mobile". Artistul a avut invitaţi nume sonore din peisajul muzicii internaţionale precum tenorul Alessandro Safina, unul dintre cei mai mari flautişti ai lumii, Andrea Griminelli, pianista de origine franceză Elizabeth Sombart, dar şi naist român Gheorghe Zamfir.

Dacă în prima parte a spectacolului, spectatorii au putut asculta arii de operă din Verdi, Puccini, Schubert, în partea secundă a show-ului Andrea Bocelli a ales să prezinte publicului cântece de pe albumele "Cinema" şi "Romanza".

În aceeaşi lună, Patricia Kaas a revenit în România pentru două concerte, la Sala Palatului din Bucureşti şi în Parcul Rozelor din Timişoara. În faţa a 3.000 de spectatori, artista franceză a revenit la Bucureşti cu un concert care a făcut parte din turneul de promovare a a albumului "Patricia Kaas". Artista a început cu "La langue que je parle", o piesă despre tristeţe şi alinarea pe care o găseşti în limba maternă, după care a salutat publicul, atât în franceză, cât şi în română. "Une fille de l'est" şi "Je voudrais la connaître" au ridicat publicul în picioare, iar melodiile au fost cântate în tandem cu spectatorii care au aplaudat-o cu mult entuziasm. Printre piesele cântate s-au regăsit "Adele" sau memorabilul "Mademoiselle chante le blues", care au ridicat în picioare întreaga asistenţă de la Sala Palatului.

Tot pe final de iunie, pe 28, a revenit la Bucureşti, la Arenele Romane, şi trupa Placebo care a sărbătorit 20 de ani de carieră în cadrul unui show care a făcut parte din turneul "20 Years with PLACEBO".

La urcarea pe scenă, artiştii au fost întâmpinaţi de o mare de mâini ridicate în aer, acompaniate de strigăte şi ţipete, expresie a entuziasmului fanilor români. Setlistul concertului a fost alcătuit din piese de pe fiecare album lansat de Placebo de-a lungul celor 20 de ani de carieră, concertul fiind de fapt o călătorie muzicală pe care membrii trupei au oferit-o în dar fanilor pentru devotamentul şi răbdarea de care au dat dovadă mereu. Printre piese s-au numărat "Every You Every Me ('Early Cut')", "Pure Morning", "Too Many Friends", "Twenty Years", "Devil in the Details", "Lady of the Flowers", "Song to Say Goodbye" sau "Teenage Angst", ori "Running Up That Hill (A Deal with God)".

Jazz-ul a fost şi el un stil muzical răsfăţat în vara lui 2017. O nouă ediţie a Bucharest Jazz Festival a adus în Capitală, în perioada 3-9 iulie, artişti de renume internaţional nominalizaţi sau câştigători ai premiilor Grammy - Kurt Elling, Stanley Jordan, alături alte nume importante ale jazz-ului mondial - Branford Marsalis, pianistul Ion Baciu Jr, bateristul Ari Hoenig şi renumitul compozitor Or Bareket, Marilyn Mazur au concertat pe scenele din Piaţa George Enescu şi de la ARCUB Gabroveni.

Unul dintre cele mai aşteptate concerte ale anului, cel al trupei Depeche Mode, a avut loc pe 23 iulie, la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena.

Peste 40.000 de oameni au vrut să fie prezenţi la concertul de închidere a turneului "Global Spirit Tour" şi să-i asculte pentru prima dată la Cluj pe Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher, Alan Wilder şi Vince Clarke. Melodiile s-au închegat într-un tablou perfect, de la "So Much Love", "Corrupt", "World in my eyes", "Cover me", "Barrel of a gun", "Enjoy the silence" sau "Wrong" la "Home" interpretată de Martin Gore şi la "Where' s the revolution", piesă care tronează în cel de-al 14 lea album al trupei, "Spirit".

Deoarece ultima zi a turneului a coincis cu aniversarea lui Martin Gore, publicul a profitat de eveniment, i-a cântat "La mulţi ani!" şi i-a oferit flori, gesturi care l-au emoţionat până la lacrimi pe artist. Finalul concertului a adus la bis piese alese pe sprânceană - "Somebody", "Walking in my shoes", "Heroes" şi melodia preferată a celor mai mulţi din public - "Personal Jesus".

Tot la Cluj, peste 330.000 de tineri s-au distrat la Untold Festival care s-a desfăşurat în perioada 3-6 august pe opt scene amplasate în inima oraşului. Startul concertelor a fost dat de Manuel Riva pe Main Stage, urmat imediat de Redfoo. Printre artiştii care au concertat în centrul Clujului s-au numărat Dillon Francis, Alma, Lost Frequencies, Vama, Tujamo, Elle Exxe, Sunnery James & Ryan Marciano, Subcarpaţi, Grasu XXL, Satra Benz, Monsoon, The Motans, Steve Aoki, Golan şi - cel mai aşteptat moment al festivalului - Armin van Buuren.

Septembrie a fost luna muzicii clasice în contextul desfăşurării Festivalului "George Enescu". Soprana Angela Gheorghiu a concertat în Piaţa Constituţiei, ocazia Zilelor Bucureştiului, sub bagheta maestrului Eugene Kohn, alături de Filarmonica George Enescu şi tenorul Teodor Ilincăi. Concertul a fost o premieră pentru România, având la bază un concept unic, care a îmbinat muzica clasică cu cele mai noi elemente de tehnologie.

Tot în septembrie a revenit la Bucureşti şi Goran Bregovic împreună cu Wedding and Funeral Orchestra pentru un concert la Arenele Romane. Spectacol a îmbrăcat forma unei noi călători prin toată cariera artistului. Atât hiturile care l-au făcut celebru în Balcani, cât şi piese de pe albumele sale mai noi au fost reinterpretate de muzician.

În octombrie, fanii trupei Holograf şi-au putut întâlni idolii la concertul "Unplugged la teatru" susţinut, pe 16, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Chitara acustică, chitara bass, tobele, percuţia, clapele şi câteva instrumente surpriză au scris povestea Holograf. Piese precum "Doar o viaţă nu-mi ajunge să iubesc", "Inima mea nu e întreagă dacă nu eşti tu", "Vreau o minune", "Undeva departe", "Dragostea mea", "Dacă noi ne iubim", "Cât de departe" sau "Ţi-am dat un inel" ori "Banii vorbesc" au ridicat sala în picioare şi au smuls ropote de aplauze.

Şi Loredana şi-a încântat fanii în cadrul unei prestaţii de excepţie care a marcat 30 de ani de la lansarea albumului "Bună seara, iubite!" şi 33 de ani de carieră. A fost un show tematic inovator, "Ador", susţinut în două seri consecutive, pe 10 şi 11 noiembrie, la Sala Palatului. Artista a schimbat pe parcursul concertului 14 ţinute. Pe scenă, alături de Loredana, au urcat taraful Agurida şi artişti precum Doru Stănculescu, Smiley, Tudor Chirilă, Pavel Bartoş, concurenţi de la Vocea României.

The Red Army Choir - Ansamblul Alexandrov, Marele Cor al Armatei Roşii, a revenit la Bucureşti, la Sala Palatului, în noua sa formulă, cu concertul "The Great Revival" (Marea Renaştere), închinat memoriei membrilor Corului care au pierit în accidentul aviatic din 2016. Corul a susţinut două reprezentaţii - pe 18 noiembrie la Bucureşti şi pe 19 noiembrie la Constanţa.

În decembrie s-au desfăşurat, în principal, concerte tematice cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Grigore Leşe a făcut, la Teatrul Naţional Bucureşti, în cadrul evenimentului muzical-artistic "Aşteptând Crăciunul", o incursiune în istoria tradiţiilor româneşti specifice sărbătorilor de iarnă şi, în special, în istoria colindului.

Artistul a povestit spectatorilor cum se colinda demult, ce sunt colindele, tematica lor şi genurile de colinde tradiţionale româneşti. Cete de colindători din Râşca, Titeşti, Şinca Nouă, Călăraşi sau Vinerea au prezentat colinde din toate categoriile: colinde despre facerea lumii, colinde de ogrăzi, colinde de cântec, colinde de apocrife, cântece de stea.

Horia Brenciu, alături de HB Orchestra, a susţinut pentru prima dată o serie de trei concerte de Crăciun, în perioada 8-10 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti. Brenciu a interpretat şi o piesă compusă special pentru spectacolele de sărbători, "Un Crăciun fericit". Printre invitaţii speciali care i s-au alături pe scenă s-au numărat Horia Moculescu, Aurelian Temişan, Gabriel Cotabiţă, grupul Blue Noise, Feli, Adina Răducan.

Ştefan Bănică a fost prezent şi el, în decembrie, pe scena Sălii Palatului, cu deja obişnuitele spectacole de Crăciun

La sfârşit de an revenit şi maestrul Tudor Gheorghe, cu concertul "Iarna Simfonic Aniversar" - o serie de poeme de iarnă şi colinde simfonice. Maestrul a fost acompaniat de Orchestra şi Corul Naţional Radio uniţi sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu.