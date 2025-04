Mărturia bucătarului român care i-a gătit Papei Francisc în 2019: Totul a fost foarte secret, nu aveam voie să spunem nimic nimănui

Şimon a gătit preparate tradiționale din Transilvania, iar la desert a ales o rețetă specifică Americii de Sud, care l-a surprins plăcut pe Papa Francisc. Foto: Captură Antena 3 CNN

Chef Horia Șimon, bucătarul clujean care a pregătit meniul pentru vizita Papei Francisc la Blaj din 2019, a povestit cum a trăit această experiență aparte. Acesta a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și modestia Suveranului Pontif, dar și de prezența lunetiștilor care asigurau securitatea în zonă. Şimon a gătit preparate tradiționale din Transilvania, iar la desert a ales o rețetă specifică Americii de Sud, care l-a surprins plăcut pe Papa Francisc.

"Am fost recomandați, în primul rând, de cineva care ne cunoștea din domeniu și care avea legături cu cei care se ocupau de organizare. Am avut niște discuții preliminare și am stabilit că suntem dispuși să ne implicăm. Asta s-a întâmplat, cred, cu vreo jumătate de an înainte. Totul a fost foarte secret; nu aveam voie să spunem nimic nimănui. Pe măsură ce se apropia data, am început să primim informații legate de organizare, de staff, nume concrete, analize și un protocol complet și complex, prin care am trecut de mai multe ori. Apoi am stabilit meniul”, a povestit Chef Horia Șimon.

Acesta i-a servit Suveranului Pontif păstrăv, piept de cocoşel şi piure, cel mai probabil, de spanac.

"Am servit la gustare păstrăv afumat – peștele nostru – alături de sfeclă în diverse texturi, ca o sălățică reinterpretată. La felul principal, pentru că se dorea o carne albă, am vrut să evităm clasicul piept de pui. Așa că am ales piept de cocoș pitic, gătit cu piureuri de legume de sezon. A fost nevoie să evităm legumele cu multe semințe, cum ar fi roșiile sau vinetele, din motive speciale. Așa că am optat pentru piureuri colorate, probabil spanac, ceva frumos, de sezon, care să arate bine lângă pieptul de cocoșel", a adăugat el.