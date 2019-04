Mărturia unei cunoscute românce, prezentă la Paris, în timpul incendiului de la Notre-Dame: „Sărea cenușa pe noi, francezii plângeau pe stradă”

Interpreta de muzică populară Olguța Berbec și partenerul ei de viață, se aflau la Catedrala Notre-Dame din Paris, în momentul în care a izbucnit incendiul devastator.

Cei doi soți se aflau într-o vacanță în capitala Franței și își programaseră să bifeze și celebrul obiectiv turistic, chiar în ziua de 15 aprilie. N-au mai apucat însă.

Martor ocular la incendiul devastator, Olguța a povestit pentru Click! detalii tulburătoare. „Noi suntem aici pentru ziua mea. Ieri (15 aprilie) am zis să vedem catedrala, azi mergem la Disneyland. Încă povestim despre ce s-a întâmplat ieri. Suntem un grup mai mare. Fetița a adormit în cărucior și am zis să ne așteptăm grupul, să fim cu toții. Când ne-am decis să intrăm, să o vizităm, am văzut că deja evacuau în liniște cele circa 10 persoane care se aflau înăuntru, dar nu am luat în serios. Erau extrem de mulți turiști afară. Și am văzut când au început să vină poliția și pompierii. Focul se întețea incredibil de repede, în 10-15 minute ne acoperise cu cenușă. Erau 400 de echipaje de poliție, noi plângeam, pur și simplu. Am văzut cum plângeau și francezii în hohote, pe stradă. Am avut sentimentul unui priveghi. E foarte trist ce s-a întâmplat, chiar ciudat. Noi mai aveam puțin să intrăm și, după aceea, în câteva minute, catedrala Notre-Dame era în flăcări. După aceea ne-am îndepărtat, a trecut coloana oficială cu președintele!, a povestit, pentru Click!, direct din Paris, cântăreața Olguța Berbec.

Citiți și:

Audieri după incendiul de la Catedrala Notre-Dame. Campania pentru alegerile europarlamentare din Franța a fost suspendată