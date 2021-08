Mărturia soției unuia dintre muncitorii care au murit pe șantierul din Bucureşti: "Mi-a spus că are timp să ajungă"

Anchetă şi dosar penal după tragedia din centrul Capitalei, unde doi muncitori au murit, iar alţi patru au ajuns la spital.

Un mal de pământ s-a surpat peste ei, în timp ce lucrau la consolidarea drumului de acces către Ministerul Culturii şi Biblioteca Naţională.

Soţie: "Eu știam că lucra la parcarea din pasajul din Piața Muncii"

"Am venit să ridic telefonul soțului meu, cheile mașinii și ce i s-a găsit, șurubelnițe și ce avea în buzunar la salopetă. Eu știam că lucra la parcarea din pasajul din Piața Muncii. Nu am știut că el se duce acolo. Lucra la această firmă de un an și jumătate. Muncea foarte mult, întradevăr, dar în alt timp, nu mi-a spus. Avea echipament de protecție - salopetă și bocanci. A venit pe la 14:30 într-o mare grabă să ia flexul. Eu i-am spus că avea programare la medic la 17 și trebuia să se învoiască la 15, ca să vină să își facă un duș, să meargă să facă o ecografie și i-am spus de medic. A spus că știe, că se duce repede și taie țeava și că are timp să ajungă".

Mai multe persoane au fost audiate în cursul zilei de astăzi, la Seviciul Omoruri. Vorbim despre cei muncitori care au intervenit primii pentru salvarea colegilor lor aflaţi sub dărâmături.

Doi oameni au murit şi alţi patru au ajuns la spital

Persoanele care şi-au pierdut viaţa avea 50, respectiv 55 de ani. Alte 4 persoane au fost transportate la spitalele Universitar şi Floreasca.

Angajatii Bibliotecii Naționale au fost cei carte au sunat de urgență la 112. Salvatorii ajunși la fața locului au avut de dus o luptă contracronometru, însă, cu toate astea, două persoane nu au mai putut fi salvate.

"Din ceea ce se poate observa, este un șant cu o lungime de aproximativ 25 m, adâncime de peste 2 m și lățime peste 1,5 m. În interior erau armături din fier beton. Cel mai probabil se lucra pentru consolidarea acestei căi rutiere de acces , acestei bretele care se află în imediata apropiere a cladirii", a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU.

