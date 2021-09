Trei bărbați loviți cu mașina, amenințați cu arma și bătuți crunt, la coborârea de pe munte, în Rebra, Bistrița-Năsăud

Un bărbat din Rebra care are un munte concesionat, a fost marți seara, cu mașina de teren, la stâna pe care o are în zonă.

”Eu am rămas fără permis, așa că mi-am luat un șofer și pe vărul meu. Am mers pe munte, la stâna pe care o am acolo, ca să-i ducem la cioban de mâncare și să mai discutăm una-alta. Apoi, undeva în jurul orei 21.30 am coborât, dar pe cealaltă parte, către Tarnița” a povestit, pentru Bistrițeanul.ro, Ioan G.

”Atunci, mașina noastră s-a întors cu lateralul, în urma impactului”

”Veneau spre noi, au stins farurile și apoi când le-au aprins iarăși au fost direct în noi. Erau cu o măgăoaie de aia de mașină de teren. Au dat o dată în noi, probabil ca să ne răstoarne. Au văzut că nu ne-au răsturnat, așa că au mai dat o dată. Atunci, mașina noastră s-a întors cu lateralul, în urma impactului.

Au ieșit cinci bărbați din mașină și ne-au amenințat cu armele. Ne-au scos din mașină și ne-au poruncit să stăm culcați la pământ, punând puștile pe noi și întrebându-ne ce facem în zonă” a mai povestit bărbatul.

”Știți ce înseamnă să fiți amenințați cu arma? Să simți țeava pistolului?””

”Ne-au nenorocit. Ne-au lovit de ne-au nenorocit. Azi am vrut să mergem la medicul legist, dar am înțeles că numai până la 12 a avut program. Așa că mergem mâine dimineață” a mai povestit bărbatul din Rebra.

Cei trei bărbați au sunat la 112, anunțând ce au pățit.

”Le-am spus ce am pățit și am înțeles că ăștia ce ne-au lovit ar fi coborât spre Cormaia și că ar fi prins patru dintre ei. Dar ne-au cerut azi să mergem să facem plângere scrisă. Am fost la Năsăud de am dat declarație și am făcut plângere penală” a mai povestit Ioan G.

”Eu am umblat și prin țară și prin străinătate. Dar așa ceva nu am mai pățit. Să fiu nenorocit pe terenul meu. Nu știu cine sunt cei ce ne-au lovit: paznici, vânători, braconieri. Nu știu! Dar nu mi se pare normal să fiu lovit și amenințat cu arma PE terenul meu.

Vreau să se facă dreptate! Azi-noapte pe când am ajuns acasă numai că intră oameni cu puști peste mine am văzut. Nu am putut deloc să mă odihnesc. Știți ce înseamnă să fiți amenințați cu arma? Să simți țeava pistolului?” a concluzionat supărat Ioan G.

Polițiștii au deschis o anchetă și investighează sesizarea primită

”Noaptea trecută, doi bărbați din Rebra au sesizat prin 112 faptul că, în timp ce se aflau în zona muntelui Craia, au fost blocați de un autoturism de teren și amenințați de ocupanții acestuia.

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud efectuează verificări pentru clarificarea celor sesizate, identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale” a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, purtătorul de cuvânt al IPJ BN, Crina Sîrb.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal