Mărturie uimitoare a fetei abuzate sexual de primarul din Iași, reales în funcție: ”M-a bătut, m-a sechestrat!”

Tânăra povesteşte că a fost răpită de un traficant de minori şi violată de primar chiar în sediul primăriei. Fata este revoltată că primarul are în dosar doar calitatea de martor şi îl suspectează că a scăpat de condamnare beneficiind de relaţii şi de influenţă.

”- A venit omul, a tras de noi... Pur și simplu ne-a folosit pe toate.

- Crezi că din ce s-a întâmplat acolo, primarul ar fi putut să-și dea seama că sunteți acolo împotriva voinței voastre?

- Da, normal că ar fi putut să-și dea seama. Dar acel primar era și el beat sau drogat. Nu știu ce s-a întâmplat că omul pur și simplu s-a folosit de noi. Ne-a forțat.

- Adică, era un viol?

- Da.

- Noi am început să plângem, să ne speriem... Dar persoana care ne-a luat și ne-a dus a luat bani în ziua respectivă pentru noi.

- Erau pe atunci vreo 10 milioane. O sumă mare.

- Eu una am reușit să scap. Am prins momentul, era ușa deschisă și am reușit să scap. Atunci. Am reușit să scap, dar m-a prins și am fost bătută. Ne-a ținut și sechestrate...”

Primarul, spune victima, a fost primul și singurul ei client. Cel care o sechestrase în scopul de a o trafica, aflase între timp că adolescenta e căutată de poliție, pentru că părinții o dăduseră dispărută. Așa că pentru a scăpa de probleme, a amenințat-o că o omoară dacă vorbește și i-a dat drumul acasă.

De fapt, proxenetul ei făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic de minore care își întinsese tentaculele până-n Italia. Iar capul grupării era nimeni altul decât Costel Cojocaru, fiul șefului de la Cercetări Penale din Pașcani.

Primarul a apelat pentru fete la fiul unui polițist

Cu alte cuvinte, primarul apelase pentru fete la fiul unui polițist din orașul vecin. Iar victima cu care am stat de vorbă crede că tocmai astfel de legături ar putea explica faptul că plângerea ei încă nu s-a soluționat cu o condamnare.

”- Am procesul și în ziua de zi, ne judecăm și în ziua de azi.

- Despre faptul că primarul are o simplă calitate de martor ce părere ai?

- A făcut el ce a făcut, vă dați seama, fiind și primarul comunei Mogoșești, a făcut ce a făcut ca să iasă cu calitatea de martor. Dar nu e adevărat, nu e martor, e implicat. Pur și simplu l-au spălat, au făcut în așa fel încât l-au scos.

- El a mai făcut, că nu suntem singurele victime noi. Că el a avut și o discotecă, discoteca Campionul de la Mogoșești. A mai făcut și pe acolo. Sunt mai multe fete, mai multe reclamații. Dar omul are relații, e susținut de undeva și de asta a și scăpat și scapă în continuare... și va scăpa.

- Lumea din comuna lui îl susține...”

Primarul, Butnariu Damian, în calitate de martor a confirmat in faţa instanţei faptul că a întreținut raporturi sexuale în sediul primăriei din comuna Mogoșești-Siret, plătindu-i inculpatului pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere.

Potrivit raportului de evaluare reținut de instanță, victimele au descris cu claritate experiența traumatică. Potrivit specialiștilor,

aceastea au suferit de sindrom de stres postraumatic și tulburări asociate acestuia.

Primarul din Mogoșești-Siret a câștigat un nou mandat

Damian Butnariu, primarul din Mogoșești-Siret (Iași) care a recunoscut că a făcut amor cu două minore chiar în sediul primăriei, a câștigat un nou mandat la alegerile locale 2020.