Ce îți apare pe ecranul telefonului dacă îl suni pe Dan Negru în timpul Revelionului înregistrat cu el. Puțini știu acest detaliu

foto: Facebook/ Dan Negru

Peste 3.200.000 de români au urmărit Revelionul Starurilor 2018, la Antena 1.

Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiență pe toate segmentele de public.

Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2018, de la ora 23.40, a adunat în fața micilor ecrane 3.211.000 de romani din toata țara, Antena 1 înregistrând 18 puncte de rating și 35,8 cota de piață. De asemenea, minutul de la miezul nopții a adunat în fața micilor ecrane 2.352.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toată țara.

"Mi-am luat majoratul in revelioane. De 18 ani lider de piata, an de an! De acum incepe viata, de la 18 ani! Multumesc!", spune Dan Negru.

Tot el a dezvăluit, marți, într-o postare de pe Facebook și faptul că multă lume îl sună în noapte de revelion cu apel video ca să le arate celor din jur că vorbesc cu cel "de la televizor", fiind cunoscut faptul că ediția specială de revelion este una înregistrată.

Dan Negru acdaugă că există totuși o persoană care îl sună din cu totul alte considerente.

"Sunt mulți care ma suna in noaptea de Revelion cu apel video FaceTime sau Whatsapp doar ca sa se le arate comesenilor ca vorbesc cu “ăla de la televizor”. Pe 1 Ianuarie, când e reluarea Revelionului la televizor, e la fel! Un singur om ma suna de Revelion sa ma întrebe dacă mi-e bine: MAMA!", a scris Dan Negru.