Jurnalista Lyra McKee, în vârstă de 29 de ani, a fost împușcată mortal în Irlanda de Nord în timpul unor proteste

Femeia împuşcată mortal joi seara la Londonderry era o ziaristă considerată o "speranţă" a jurnalismului de investigaţie şi cu doar câteva ore înainte de a fi ucisă transmitea pe Twitter despre "nebunia absolută" din oraşul nord-irlandez, transmit Press Association şi dpa.



Lyra McKee, în vârstă de 29 de ani, a devenit cunoscută în 2014, după ce a postat pe blog o "Scrisoare către mine la 14 ani", despre problemele adolescenţilor homosexuali din Belfast.



Ulterior, scrisoarea sa a devenit scenariu de film de scurt-metraj, în 2018 McKee şi-a publicat un prim volum intitulat "Angels With Blue Faces" consacrat conflictului nord-irlandez, iar anul viitor editura Faber&Faber urmează să-i publice ultima carte, The Lost Boys.



În 2016, ea a fost inclusă în clasamentul "30 sub 30 în media" realizat de revista Forbes.





Potrivit BBC, jurnalista a fost ucisă în contextul protestelor lansate de disidenţi republicani în urma unor raiduri ale poliţiei în cartierul Creggan din Londonderry, joi seara. O maşină a poliţiei lângă care se afla McKee a fost ţinta unor tiruri, în jurul orei locale 11 p.m..



"Din nefericire, pot confirm că după schimburi de focuri în această noapte la Creggan (un cartier situat în nordul Londonderry), o femeie de 29 de ani a fost ucisă", a anunţat pe Twitter comisarul-şef adjunct al poliţiei nord-irlandeze, Mark Hamilton. "Tratăm acest eveniment ca fiind un incident terorist, a fost deschisă o anchetă pentru crimă", a adăugat el.



Hamilton a precizat că poliţia efectua percheziţii joi în zonă când a apărut o "situaţie de ordine publică". Circa 50 de cocteiluri Molotov au fost lansate asupra forţelor de ordine, iar două maşini au fost incendiate, a menţionat acesta.



Incidentul a survenit chiar înainte de Paştele catolic, când republicanii disidenţi, care vor unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda, comemorează revolta antibritanică din 1916.



Michelle ONeill, vicepreşedinta partidului republican irlandez Sinn Fein, a condamnat atacul, afirmând într-un comunicat că este "nu doar o tragedie pentru familia tinerei, ci un atac împotriva întregii comunităţi, a procesului de pace şi a Acordului din Vinerea Mare", acordul de pace încheiat în 1998 între guvernele britanic şi irlandez, a consemnat dpa.



Situat la frontiera cu Republica Irlanda, Londonderry, numit şi Derry, este cunoscut pentru "Duminica sângeroasă" (Bloody Sunday) de la 30 ianuarie 1972. Atunci, soldaţi britanici au deschis focul asupra participanţilor la un marş paşnic, făcând 14 morţi, unul dintre cele mai importante evenimente din perioada "Tulburărilor" care au făcut circa 3.500 de morţi în trei decenii.



În ianuarie, explozia unei maşini capcană la Londonderry a provocat temeri legate de o nouă explozie a violenţelor implicând forţe paramilitare, în pline tensiuni privind Brexitul, un dosar în care frontiera irlandeză constituie unul dintre principalele obstacole.

Comisia Europeană condamnă violențele

Comisia Europeană a condamnat vineri evenimentele violente petrecute joi noaptea la Londonderry, în Irlanda de Nord, unde o jurnalistă a fost ucisă de gloanţe, transmite AFP.



''Am văzut informaţiile privind incidentul teribil care a avut loc ieri în Irlanda de Nord, ce a dus la moarte unei jurnaliste. Condamnăm o astfel de violenţă'', a declarat un purtător de cuvânt al executivului comunitar pentru agenţia de presă franceză.