Bărbați înarmați au deschis focul asupra clienților unui hostel. 11 morți, inclusiv copii, în Africa de Sud. Ce făceau înainte de atac

1 minut de citit Publicat la 16:35 06 Dec 2025 Modificat la 16:36 06 Dec 2025

Africa de Sud are printre cele mai mari rate ale criminalității din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Cel puțin 11 persoane au fost ucise, sâmbătă, într-un atac armat în masă comis un hostel din Africa de Sud, anunță BBC.

Printre morți se numără un copil de trei ani.

De asemenea, între victimele decedate sunt un băiat de 12 ani și o fată de 16 ani.

Alte paisprezece persoane au fost rănite.

Potrivit presei internaționale, atacatorii înarmați au luat cu asalt locația din orașul Saulsville, situat la vest de capitala Pretoria.

„Cel puțin trei bărbați înarmați necunoscuți au intrat în acest hostel unde se afla un grup de persoane care consumau alcool și au început să tragă la întâmplare.

Pot confirma că un total de 25 de persoane au fost împușcate”, a declarat Athlenda Mathe, purtătoare de cuvânt a poliției.

Peste 60 de oameni uciși zilnic, în Africa de Sud, din aprilie până în septembrie

Motivul atacului armat este necunoscut și nu au fost efectuate imediat arestări.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri armate în masă care au zguduit țara, grav afectată de criminalitate în ultimii ani.

Localul vizat de atacatori era, aparent, unul în care se vindea alcool fără autorizație.

„Avem o provocare serioasă în ceea ce privește aceste localuri ilegale și fără licență pentru vânzarea de băuturi alcoolice. Și oamenii nevinovați sunt victime colaterale”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

BBC amintește că Africa de Sud are una dintre cele mai mari rate ale crimelor din întreaga lume, conform datelor Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate pentru perioada 2023-2024.

Anul acesta, 63 de persoane au fost ucise în medie în fiecare zi între lunile aprilie și septembrie, conform datelor poliției.