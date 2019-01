Totul despre Festivalul George Enescu, la ANTENA3.RO LIVE cu Maria Coman și directorul festivalului, Mihai Constantinescu!

2500 de artisti, 23 de zile de festival, cel mai frumos eveniment pe care il organizeaza Romania, mai multa muzica contemporana, dar si mai mult Enescu, muzee si galerii de arta, evenimente de strada in deja celebra piata a Festivalului, sunt atatea de spus despre George Enescu Festival incat sunt sigura ca jumatatea de ora de la Antena 3 Live, cand vine directorul festivalului, Mihai Constantinescu, va fi mult prea scurta pentru toate premierele de anul acesta. Ce trebuie sa stiti e ca mai toate concertele sunt sold out, iar acum aflam si la ce mai sunt bilete si de asemenea, care sunt alternativele pentru cei care nu au cumparat inca.

„Avem mulți artiști care vin pentru prima dată în România. Ce am încercat prin ediția din acest an, care are un motto foarte frumos.. „Muzica ne unește.. am încercat prin ce prezentăm în cadrul concertelor să prezentăm atât muzica lui George Enescu, cât și cultura la zi”.

„O altă idee este aceea de a face ca tot Bucureștiul să devină o scenă practic. Avem seria care unește compozitori contemporani”.

„A fost bătaie mare pe bilete. Avem cerere foarte mare din străinătate. Cred că am depășit 25.000. E foarte bine pentru imagine, pentru festival. Tot festivalul va apărea pe internet, la radio. Ar fi fost și mai bine dacă Sala Palatului ar fi fost sala de spectacol, dar oricum e ceva deosebit”.

„Marea problemă, nu numai a Festivalului George Enescu, ci a muzicii clasice în general, e că sălile devin din ce în ce mai albe. Adică vin bătrâni, dar mai puțin tineri. Am intrat la liceele din București, Lazăr, Mihai Viteazu, Sava.. Muzica poate să fie și de alt gen, nu neapărat gen Untold sau o electronică.. mulți dintre ei au spus că vor veni la festival”.

„Avem norocul oamenilor care vor să vină ca să vadă pentru prima dată.. noi mereu am zis că festivalul nostru e mai mult decât un turism cultural.. îi aducem pe toți aici, nu-i obligăm pe oameni să meargă în toate capitalele să asculte.. Acesta e motivul pentru care, fără nicio lipsă de modestie, trebuie să vă spun că, din punct de vedere al programului, e unul dintre cele mai interesante festivaluri din lume”

„Am început să comparăm biletele. 22 de orchestre sunt cele mai bune din lume. La 1000 de euro nu cred că-ți permiți în altă parte să le vezi”.

„Deja ne contactează cu doi ani-trei ani înainte să ne spună „domne, nu mă uita că vreau să vin neapărat”. Sunt japonezi care vin, vin cu 100 de oameni deodată lângă ei. Francezii, la fel. Sau sunt soliști care au fanii lor, îi urmăresc și merg cu ei prin toată lumea”.

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.