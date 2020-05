De asemenea, se poate întâmpla, așa cum povestește Alina Sorodoc, medic la Compartiment de Primiri Urgențe de la Spitalul Rădăuți, să fie un singur om pe tură și să nu se poată ocupa de zecile de cazuri care ajung la spital.

"Ne descurcăm foarte greu. După atâtea săptămâni nu mai rezistăm. De la început noi ne-am susținut unii pe alții, am zis că doar așa putem ajuta colegii din Suceava.

Suntem epuizați, după multe săptămâni de foc, și fizic, și psihic, avem nevoie de colegii noștri specialiști de la spitalul județean.Lucrăm ture de 12 ore, nu mănânci, nu bei o cană de apă, muncești non stop. Am avut ture cu 45 de ambulanțe, din care 13 venite în același timp, cu patologii foarte grave.

Dacă vin 10 accidente vasculare cerebrale deodată, așa cum am prins eu pe tură .... cu un singur om este foarte greu. Cine poate gestiona situația, să ne ajute.

Am avut echipamente din prima zi, din compartimentul din care fac parte nu a fost nimeni infectat.

Mergem până o să cădem cu totul. Cei mai mulți avem ture de 12 ore, sunt trei radiologi care fac non stop computer tomograf, radiografii, nu te mai poți înțelege cu ei, atât de mult muncesc. Am avut senzația să renunț, dar am mers mai departe, ne-am susținut unii pe alții. Au fost săptămâni întregi, ca pe câmpul de război.

Nu am primit stimulentul financiar, managerul ne-a promis că ne va da dumnealui bani, nouă, celor care luptăm în prima linie, nu știu de unde. Nu ne-am gândit la bani, ne gândim cum să ajutăm pacienții să beneficieze de consult de specialitate în timp cât mai scurt", a povestit Alina Sorodoc la Digi 24.