Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week anunță schimbări în structura de conducere: Roxana Voloșeniuc nu mai este administrator

1 minut de citit Publicat la 12:35 27 Apr 2026 Modificat la 12:35 27 Apr 2026

Roxana Voloșeniuc, cofondator onorific Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Foto: Roxana Voloseniuc / Facebook

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a anunțat o modificare în structura de conducere a organizației: Roxana Voloșeniuc, cofondator onorific, și-a încheiat mandatul de asociat și administrator al platformei. Această schimbare marchează tranziția către o nouă etapă de dezvoltare, realizată într-un cadru de continuitate, stabilitate și respect reciproc.

Roxana Voloșeniuc va rămâne în continuare în proximitatea proiectului, menținând un dialog deschis cu echipa și posibilitatea unor colaborări viitoare, în diverse formate. Echipa Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week i-a mulțumit pentru contribuția semnificativă adusă în dezvoltarea și consolidarea platformei.

Pe parcursul implicării sale, ea a avut un rol important în definirea direcției strategice și în poziționarea proiectului, contribuind la extinderea relațiilor relevante în industrie.

„Privim următoarea etapă de dezvoltare cu o strategie clară și bine structurată”, a declarat Mario Antico, CEO & Owner al Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

„Ne propunem să consolidăm platforma ca reper internațional, prin investiții susținute atât în organizarea internă, cât și în direcția strategică. Asta înseamnă atragerea unui număr tot mai mare de invitați și parteneri globali de nivel înalt, dar și dezvoltarea unor inițiative care să ducă Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week dincolo de granițele țării. În paralel, lucrăm la consolidarea poziționării brandului în zona de lux, construind treptat o identitate distinctă, puternică și recunoscută la nivel internațional”, a subliniat Antico.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania” într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global.

Ultima ediție Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a avut loc între 24 și 28 martie 2026, în locații emblematice din centrul Bucureștiului.