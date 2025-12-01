Mesajul dictatorului Lukașenko de Ziua Națională a României: „Muncă rodnică, respect reciproc, pace durabilă și un viitor fericit”

<1 minut de citit Publicat la 12:19 01 Dec 2025 Modificat la 12:47 01 Dec 2025

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Foto: Getty Images

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a transmis luni un mesaj de „salutări extinse poporului român”, cu prilejul Zilei Naționale a României, informează Belta, agenția oficială de presă din Belarus.

„Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este una dintre cele mai importante momente ale istoriei țării voastre, eveniment ce marchează etapa finală a unui drum lung și dificil pentru crearea unui stat unitar și independent”, a transmis Lukașenko în mesajul său de felicitare.

Lukașenko a notat, citat de Belta, că „mulțumită muncii rodnice, patriotismului și angajamentului față de valorile spirituale și familiale, România și-a câștigat un binemeritat loc pe scena internațională”.

În același timp, a notat liderul belarus, „este foarte important, în condițiile globalizării, incertitudinii și schimbărilor rapide care au loc, să nu îți pierzi rădăcinile, identitatea și tradițiile”.

„Minskul apreciază la cel mai înalt nivel experiența pozitivă a cooperării cu Bucureștiul, acumulată grație eforturilor comune. Belarușii realizează potențialul semnificativ al relațiilor bilaterale și sunt convinși că doar în baza respectului reciproc și dialogului constructiv, o pace durabilă și un viitor fericit vor putea fi construite”, a precizat Lukașenko, care a urat poporului român „prosperitate, bucurie și armonie”.