Mesajul primit de utilizatorii Uber din România

Mai mulți utilizatori Uber din România au primit un mesaj din partea companiei, prin care erau anunțați de un incident de securitate cu care s-a confruntat compania.

"După cum probabil știți, Uber s-a confruntat cu un incident de securitate a datelor în anul 2016. Tratăm cu seriozitate acest aspect și am lucrat împreună cu experți externi pentru a înțelege impactul acestui incident. Nu am observat nicio dovadă de fraudă sau utilizare abuzivă în contextul incidentului, însă vă transmitem prezenta notificare pentru a ne asigura că aveți cunoștință de faptul că incidentul a vizat și datele dvs.

Vă asigurăm că, atunci când a survenit incidentul, am luat măsuri imediate pentru a asigura securitatea datelor, am blocat accesul neautorizat și am întărit măsurile de securitate a datelor. Nu considerăm că este necesar să luați vreo măsură ca urmare a acestui incident. Cu toate acestea, avem în vedere contul dvs. pentru o protecție suplimentară împotriva fraudelor și continuăm să monitorizăm toate conturile afectate.

Ne cerem scuze pentru acest incident. Vă asigurăm că suntem dedicați menținerii integrității și securității datelor dvs. cu caracter personal.



Descrierea incidentului

În luna noiembrie 2016, Uber a luat cunoștință de faptul că două persoane din afara companiei accesaseră anumite date ale utilizatorilor stocate pe o platformă de stocare în cloud oferită de un terț furnizor. După știința noastră, accesul neautorizat a început la data de 13 octombrie 2016 și s-a încheiat cel târziu la data de 15 noiembrie 2016.

Fișierele accesate conțineau date ale utilizatorilor pe care le-am utilizat pentru prestarea serviciilor noastre, și pentru aproape toți utilizatorii includeau numele, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil utilizat pentru logare în cont înainte de anul 2016. Experții externi nu au găsit niciun indiciu că istoricul deplasărilor, datele de naștere sau datele cardurilor bancare ar fi fost accesate sau descărcate.

În unele cazuri informația accesată a inclus date colectate de la utilizatori sau date asociate de către Uber contului utilizatorilor precum: ID-uri unice ale utilizatorilor (Universally Unique Identifier - UUID); anumite date de localizare statice ca de exemplu latitudinea și longitudinea locației unde a fost creat contul Uber; token utilizatori; evaluare utilizatori; notițe ale angajaților Uber; parole criptate și sume datorate de Uber șoferilor parteneri.

Pentru orice întrebări adiționale, vă rugăm să ne contactați accesând secțiunea "Help/Ajutor" a aplicației sau help.uber.com > secțiunea "Mai multe" > secțiunea "Aspecte juridice, confidențialitate și alte întrebări" > secțiunea "Incident Securitate Date, 2016"."