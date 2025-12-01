Mesajul profesorului Dan Voiculescu de 1 Decembrie: "Demnitatea, onoarea și curajul acestei națiuni n-au dispărut"

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a scris luni, pe blogul său, un mesaj de Ziua Naţională a României. "Marea Unire a fost realizată de românii care au pus interesul naţional mai presus de propria fiinţă. Demnitatea, onoarea și curajul acestei națiuni n-au dispărut", a scris el.

"Marea Unire ar fi fost imposibilă fără asumarea demnităţii naționale. În 1918, un neam întreg și-a manifestat liber voința de libertate, de unitate și de suveranitate. Marea Unire ar fi fost imposibilă fără onoarea celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial și a celor care le-au onorat sacrificiul înfăptuind idealul unității naționale.

Marea Unire ar fi fost imposibilă fără curajul de pe câmpurile de luptă, fără curajul de la negocierile pentru tratele de pace, fără curajul de a înfrunta uriașe presiuni externe din partea celor care nu-și doreau să devenim o națiune puternică", a transmis Dan Voiculescu.

El a subliniat că "demnitatea, onoarea și curajul acestei națiuni n-au dispărut" şi că "aceste valori esențiale așteaptă să fie puse din nou în slujba unui mare ideal național".

"Marea Unire a fost realizată de românii care au pus interesul naţional mai presus de propria fiinţă, de la primul soldat care a trecut Carpații pentru a elibera Ardealul, în 1916, până la cel din urmă participant la Adunarea Națională de la Alba Iulia în 1918.

Mai există astfel de români în 2025? Sunt convins că există. Demnitatea, onoarea și curajul acestei națiuni n-au dispărut. Aceste valori esențiale așteaptă să fie puse din nou în slujba unui mare ideal național", a subliniat el.