Meteorologii vin cu vești bune! Vremea se va încălzi în toată țara începând de duminică

Foto: pixabay.com

Vremea se va încălzi uşor, duminică, la nivelul întregii ţări, iar cerul va fi variabil în regiunile intra-carpatice şi mai mult noros în rest, a declarat, vineri, Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



"Trecător, va ploua slab sau va burniţa, local, în Oltenia, Muntenia şi izolat în Dobrogea şi în Moldova. În zona montană înaltă, trecător, vor mai posibile precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, în special la munte, la altitudini mari, unde rafalele vor atinge viteze de 70 - 80 km/h. Maximele vor fi între 1 grad, în nordul Moldovei, şi 15 grade în Banat şi Crişana. Minimele înregistrate vor fi între -2 şi 9 grade, dimineaţa şi noaptea se va produce, izolat, ceaţă", a afirmat Polifronie.



Şi în Bucureşti, pe parcursul zilei de duminică, vremea se va încălzi uşor, valorile termice maxime vor fi de 8-9 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorii de 5 grade. În tot acest interval, cerul va fi mai mult noros şi trecător va ploua slab, a adăugat meteorologul de serviciu al ANM.



Potrivit specialistului, pe parcursul zilei de sâmbătă, în sudul, estul şi parţial în centrul ţării, vremea va fi închisă, rece şi se vor semnala precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, local în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi izolat în rest. La munte, în special în Carpaţii Orientali şi Meridionali, vor mai fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare precum şi condiţii de producere a poleiului.



"În restul teritoriului, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale. Cerul va fi variabil, vântul va avea unele intensificări în Banat, Dobrogea, nordul Moldovei, dar mai ales pe crestele montane, unde rafalele vor atinge viteze de până la 70 - 75 km/h. Maximele se vor încadra între -1 grad, în nordul Moldovei, şi 13 grade în zona deluroasă din Banat şi Crişana. Minimele vor fi cuprinse între -2 şi 8 grade şi vor exista condiţii izolate de ceaţă", a precizat meteorologul ANM.