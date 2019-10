Mihai Constantinescu a murit. Corina Chiriac: "Am fost colegă cu el toată cariera mea. Trebuie înțeles ca un artist al unei epoci"

sursă foto: Facebook Corina Chiriac

Cântăreaţa de muzică uşoară Corina Chiriac spune că regretatul Mihai Constantinescu a fost tipul "băiatului vesel, sensibil, drăguţ, care îţi cânta piese vesele şi îşi împlinea cu seriozitate vocaţia de artist, aceea de a descreţi frunţile spectatorilor".



Corina Chiriac consideră că a fost colegă cu Mihai Constantinescu "toată cariera".



"Am fost colegă cu Mihai toată cariera mea. El s-a lansat înaintea mea, nu din cauza vârstei, ci pur şi simplu a nimerit înainte şi a avut o perioadă enorm de fructuoasă în primii zece ani de carieră, când era într-un trio cu Marius Ţeicu şi cu Olimpia Panciu. Cu siguranţă au rămas undeva, în arhiva TVR, filmări cu ei trei. Erau filmaţi de către tânărul, pe atunci, producător şi regizor de televiziune Titus Munteanu. (...) El trebuie înţeles ca un artist al unei epoci de 50 de ani, aşa cum sper să fiu şi eu ţinută minte când o fi. Noi am început să cântăm într-o vreme tulbure. Nici astăzi vremurile nu sunt mai puţin tulburi. Şi astăzi ar fi nevoie de mult mai mulţi artişti", a declarat Corina Chiriac.



Ea a precizat că regretatul cantautor "s-a lansat într-o vreme când, ca şi astăzi, era nevoie de artişti".



"Ce a avut Mihai particular şi foarte agreabil pentru public? În primul rând, era extrem de vesel, venea cu emoţie pozitivă în faţa publicului. Contribuia faptul că era foarte frumuşel, era un etern adolescent. Nu a fost un Don Juan - acela era Cornel Constantiniu -, el era la început un adolescent care îţi cântă cu chitara, genul care se purta atunci când se pleca în tabără cu trenul", a mai spus artista.



Corina Chiriac a amintit că Mihai Constantinescu "a fost un compozitor talentat, şi-a cântat piesele lui".



"Marile lui şlagăre - 'Sus în deal', 'Iubiţi-ne că suntem flori' şi aşa mai departe - erau compoziţiile lui, muzică şi versuri. El avea trei haruri în unul. Sigur, faptul că îşi cânta muzica lui şi compoziţiile lui i-a creat o bună dispoziţie de a continua să creeze şi, în acelaşi timp, a bucurat mai multe generaţii de spectatori. (...) El a fost exact genul de artist menit să binedispună o sală întreagă de spectatori. Chiar şi dacă aş spune doar atât despre el, tot ar fi foarte mult, pentru că eu consider că Mihai a avut vocaţie de artist", a adăugat Corina Chiriac.



Mihai Constantinescu a murit, marţi seară, la vârsta de 73 de ani, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde era internat din luna mai.