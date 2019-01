Mihai Fifor, atac la adresa lui Iohannis: Situaţia creată pune Armata României şi ţara într-o situaţie imposibilă

Mihai Fifor, fostul ministru al Apărării, spune că președintele Klaus Iohannis a atras Armata în jocul politic atunci când a decis să prelungească mandatul generalului Nicolae Ciucă în funcția dr șef al Statului Major.

„La ora aceasta, Decretul de prelungire a mandatului generalului Ciucă a fost publicat şi este în vigoare, fără vreo propunere din partea ministrului, fără aviz al Premierului. Situaţia creată pune Armata României şi ţara într-o situaţie imposibilă. Militarilor li se cere sa continue subordonarea fata de un sef al Apararii recuzat de ministrul sau, care a propus oficial un inlocuitor pentru viitorul mandat. Cum va putea colabora ministrul apararii cu seful Statului Major pe care in acest moment il considera ilegitim si in afara mandatului? Asta in conditiile in care am preluat practic Presedintia Consilului Uniunii Europene, in cadrul careia Romania este chemata sa joace un rol esential pentru definirea viitorului relatiei NATO - UE, relatie vitala pentru apararea colectiva. Ca sa nu mai vorbesc de toate programele si proiectele uriase aflate in derulare sau in curs de contractare“, a scris pe Facebook senatorul PSD.

„Cui foloseste atragerea Armatei Romaniei in jocul politic, adevarata capcana - tentatie otravita pentru orice militar?Pacat. Nu cred ca, la ora aceasta, cineva ar putea estima costurile pe termen lung pentru Armata si pentru tara, pentru ceea ce s-a petrecut zilele acestea si pentru precedentul extrem de periculos creat. Derapajul trebuie oprit si e imperios necesara revenirea la dialog institutional, la litera si spiritul legii, care regleaza mecanismele extrem de fine ale functionarii institutiei armatei“, a mai scris Fifor pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, în urmă cu o săptămână, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, că a semnat un decret prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării.