Milionarul român care număra lingourile de aur este executat silit. Ce datorii are Ioan Varga, patronul echipei de fotbal CFR Cluj

<1 minut de citit Publicat la 12:51 13 Noi 2025 Modificat la 12:51 13 Noi 2025

Ce datorii are Ioan Varga, patronul echipei de fotbal CFR Cluj. Sursa foto: captură TikTok

Ioan Varga, milionarul care număra lingouri de aur, este executat silit din cauza unui împrumut pe care n-a reuşit să-l mai ramburseze. Patronul lui CFR Cluj garantase banii cu un ansamblu imobiliar din Cluj-Napoca, evaluat la aproximativ 4 milioane de euro.

Creditorii vor încerca să recupereze banii de la Ioan Varga în urma unei licitaţii pentru imobilul executat silit, ce va avea loc la finalul lunii noiembrie.

Probleme financiare şi la CFR Cluj

Probleme financiare sunt şi la echipa de fotbal, care are datorii către foşti jucători şi angajaţi ai clubului. Deocamdată, Varga l-a numit antrenor pe Daniel Pancu.

În vârstă de 48 de ani, Pancu l-a înlocuit în funcție pe italianul Andrea Mandorlini, demis pe 21 octombrie de noul președinte al clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan. CFR Cluj a început sezonul cu Dan Petrescu pe banca tehnică, care a demisionat după eşecul din Conference League, 7-2 în meciul cu BK Haecken.

Formaţia finanțată de Varga are un început de sezon dificil, ocupând locul 12, cu 16 puncte, după 16 etape ale Superligii.