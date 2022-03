Ministerul Apărării de la Moscova a făcut declarația care dovedește că Vladimir Putin minte

"Din păcate, am descoperit dovezi ale prezenței militarilor în termen care iau parte la operațiunea specială din Ucraina. Practic, toți acești soldați au fost retrași", susține instituția, citată de BBC.

Este vorba despre militari în termen ruși luați prizonieri de forțele ucrainene.

Ministerul rus a promis că situația nu se va repeta.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, recent, că nu va trimite militari în termen sau rezerviști să lupte în Ucraina și că "obiectivele fixate" pentru intervenția militară sunt îndeplinite de soldați profesioniști.

