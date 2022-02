Ministrul Agriculturii: "PNRR-ul României nu are niciun leu prins pentru agricultură. Aşa preţuiesc unii oameni politici națiunea, fermierii, cetățenii"

România este în topul scumpirilor, iar riscul devine din ce in ce mai mare mai ales că în PNRR fermierii şi producătorii nu au alocate deloc fonduri.

Întrebat dacă a găsit vreun ban în PNRR cu privire la programele alimentare, mai ales că România traversează această criză a scumpirilor, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a spus.

"Niciun eurocent! Niciun leu nu este în PNRR-ul României pentru agricultură! Acest domeniu vital pentru orice naţiune, pentru orice stat, mai ales în situaţia în care ne aflăm acum la nivel geopolitic, nu a fost prevăzut pentru domeniul agricultură în PNRR.

Există o vină pasată între ministerul Agriculturii şi ministerul Fondurilor Europene. De la ministerul Agriculturii au plecat programe şi propuneri de programe către ministerul Fondurilor.

Din păcate, de la ministerul Fondurilor spre Comisia Europeană nu a fost transmis niciun program.

Eu când am fost la Bruxelles şi am întrebat de ce au fost respinse programele României mi s-a comunicat foarte clar că nu aveau ce să respingă pentru că nu au primit nimic.

Apropo de responsabilitate şi cum îşi prețuiesc anumiți oameni politici națiunea, fermierii, cetățenii.

Dacă am fi avut în PNRR fonduri pentru sistemul de irigații, fonduri pentru colectarea de legume fructe, dacă am fi avut bani alocați am fi putut vorbi de o agricultură rezilientă, pregătită pentru șocurile viitoare", a spus ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu la Antena 3.