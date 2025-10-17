Ministrul Dezvoltării: Există posibilitatea demolării blocului din Rahova. Așteptăm raportul final de expertiză

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, vineri seara, la Antena 3 CNN că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova ar putea fi demolat, în funcție de concluziile raportului final de expertiză tehnică. Oficialul a precizat că există deja programe prin care statul ar putea finanța reconstrucția unei clădiri noi, dacă demolarea se dovedește necesară.

„Decizia, evident, se va lua pe baza raportului de expertiză finală cu privire la clădirea în care a avut loc explozia. Colegii de la ISC, împreună cu 4 experți, au fost la fața locului din primul moment în care s-a știut de această problemă, de această tragedie. Constatarea lor, în raportul intermediar de expertiză - accentuez, intermediar de expertiză - este aceea că avem un grad de avariere majoră a structurii de rezistență la nivelul superior, în mod categoric al clădirii, și va trebui, în raportul final de expertiză, să avem soluția cu privire la destinația, dacă vreți, sau consecința exploziei asupra acestei clădiri. Există probabilitatea necesității demolării integrale a blocului, dar n-aș vrea să antamez această soluție.

Oricum, este un grad de avariere majoră a structurii de rezistență - acest lucru, ne-au spus experții - la nivelul superior, în mod categoric, și trebuie să așteptăm raportul de expertiză final”, a declarat ministrul Dezvoltării, la Antena 3 CNN.

Cseke Attila: „Instituțiile statului vor lucra pentru a ajuta cetățenii”

Acesta a dat asigurări că statul va sprijini familiile afectate.

„Avem program de consolidare de risc seismic în care, în mod cert, o asemenea clădire, după un asemenea eveniment, s-ar include, ar fi eligibilă, dar în cazul în care raportul de expertiză ne va spune că e necesară demolarea integrală, și acolo putem să creăm - pentru că avem deja un program similar pentru școlile cu risc seismic - o prevedere legală care spune că, atunci când demolarea este indicată din punct de vedere tehnic, Ministerul Dezvoltării finanțează o clădire nouă, iar acest precedent poate fi translatat la nivel legislativ, adică poate fi prevăzut și pentru o asemenea speță.

Important e să avem acest raport de expertiză finală. Evident, pe baza acestuia, instituțiile statului vor lucra pentru a ajuta cetățenii, și vreau să îmi exprim și eu compasiunea pentru familiile afectate, pentru cei care și-au pierdut pe cineva în această explozie. Oricum, impactul emoțional, îmi dau seama, este major pentru toți cei care au locuit sau locuiesc în această clădire”, a mai declarat Attila Cseke, ministrul Dezvoltării.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată, arată imaginile filmate la fața locului.

Sunt trei morți, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton.

De asemenea, sunt 13 persoane rănite, care au fost duse la spital. Doi răniți sunt în stare gravă, printre care o fată care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.