Ministrul Economiei, dezvăluiri uluitoare: Teodorovici a tăiat cele 235 de milioane de lei necesare plăților din Start-Up Nation

Virgil Popescu face dezvăluiti uluitoare, la Antena 3. Ministrul Economiei susține că Eugen Teodorovici a tăiat banii pentru plățile proiectului Start-up Nation.

”La Ministerul Mediului de Afaceri am găsit o situație foarte ciudată. Programul Start Up Nation nu e finanțat acest an. Ministrul Radu Oprea, cu mâna lui, a trimis înaintea rectificării din august a solicitat Ministerului Finanțelor să i se taie 100 de milioane credite bugetare, din buget, iar în plus Teodorovici a tăiat și cele 235 de milioane de lei necesare plăților din Start Up Nation.

Fără această rectificare, programul nu are finanțare. Sună la Minister cei care au programe în derulare pentru că oamenii au făcut credite și nu știu dacă se va plăti. Am solicitat banii necesari plăților proiectului. Teodorovici a tăiat banii fără o poziție fermă a ministrului de la acea vreme.”, a spus Virgil Popescu.