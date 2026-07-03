Ministrul Educaţiei spune că profesorii au descoperit la BAC tentative de fraude după ce au folosit ochelari cu camere video și AI

Mihai Dimian, ministrul Educației. Foto: Mihai Dimian / Facebook

Mihai Dimian, ministrul Educaţiei, a declarat, vineri, în contextul în care au avut loc 47 de percheziţii, în 5 judeţe, pentru eventuale fraude la BAC 2026, că profesorii supraveghetori au identificat şi oprit mai multe tentative de fraudă în timpul desfăşurării examenului. "Inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială", a dezvăluit Dimian.

Zeci de percheziții au avut loc, vineri dimineață, în cinci județe, după ce procurorii din Alba au deschis un dosar care vizează suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. Mai exact, ar fi fost elevi care ar fi primit subiectele înainte ca probele să aibă loc.

La percheziții au fost vizate persoanele ce ar fi divulgat secrete de serviciu sau nepublice, adică subiectele examenelor.

Mihai Dimian, ministrul Educaţiei, a spus, în acest context, că apreciază ancheta autorităţilor.

"În această sesiune de Bacalaureat au fost identificate și oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență.

De asemenea, trasmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat.

Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă", a postat Mihai Dimian pe Facebook.