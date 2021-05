Ministrul Mediului, despre ursul Arthur împuşcat de un prinţ: "A primit derogare, însă nu ştim dacă ursul este cel menţionat în document"

Oficialul mai spune că în zona în care a fost vânat animalul există "mai mulți urși problemă".

"Am avut mai multe cereri de intervenție de extragere de la acea asociație. Din trei solicitări, una a fost aprobată. Am demarat un control, nu știm încă, nu avem rezultatul controlului. Un lucru este cert, acolo sunt mai mulți urși problemă. Documentațiile nu au fost complete, motiv pentru care doar o solicitare din trei a fost aprobată. Din materialele apărute, am văzut că anumite exemplare creează încă probleme. (...)

Este extrem de complicat să stabilești dacă într-un fond de vânătoare doar un urs, și doar acela, s-a văzut că a intrat și a intrat și a doua oară și este cel care a fost extras. Identificare și extragerea se face de asociația de vânătoare și este responsabilitatea lor să extragă exemplarele problemă.

Acolo unde sunt mai multe cereri, mai multe exemplare. Pot începe discuțiile dacă este acela care este aprobat sau dacă este acela pentru care s-a depus prima, a doua, sau a cincea solicitare", a declarat Tanczos Barna, potrivit Digi24.

Ministrul Mediului susține că anumite exemplare de urși „creează probleme” și că intervenţiile asupra lor se fac în cazuri „necesare”.

"Sunt cereri depuse pentru mai multe exemplare care creează probelme. Vin zilnic cereri din teritoriu. Au ieșit din bârlog aceste animale sălbatice și creează foarte multe probleme în țară. Dar asta nu înseamnă că prin extragerea a două exemplare din miile din țară se rezolvă problemele peste tot. (...)

Aprobările se dau doar în cazurile în care este necesară intervenția. Se depune o cerere la direcția de biodiversitate din minister, se analizează dacă dosarul este complet, se emite un ordin, după care executarea se face cu autoritățile locale și asociația de vânătoare. Nu există o taxă", a mai explicat ministrul.

Organizațiile de mediu condamnă uciderea celui mai mare urs din România

Organizațiile Agent Green și VGT din Austria condamnă uciderea ursului brun Arthur de către vânătorul de trofee, prințul Emanuel din Liechtenstein. Ecologiștii susțin că este vorba despre braconaj și că animalul împușcat este cel mai mare din România și probabil cel mai mare din UE.

Reprezentanții Agent Green susțin că ursul uriaș Arthur a fost împușcat de un prinț austriac la Ojdula, Covasna, într-o arie naturală protejată. Ei spun că prințul și-a fundamentat uciderea celui mai mare urs prin derogarea oferită de Ministerul Mediului din România acordată pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi cauzat pagube anul trecut la unele ferme din Ojdula, județul Covasna, potrivit Mediafax.

Dar în realitate, prințul nu a omorât ursul problemă, ci un mascul care trăia în adâncul pădurii și care nu venise niciodată în apropierea localităților, mai spun ecologiștii care monitorizau ursul.

