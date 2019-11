Ministrul Monica Anisie, despre rectificarea pentru Ministerul Educației

Foto: Captură Antena 3

Ministrul Monica Anisie a declarat joi că vrea aproximativ 1% din PIB pentru Ministerul Educaţiei la rectificarea bugetară.



Întrebată la Realitatea TV dacă solicită 1% din PIB, adică 10 miliarde de lei, la rectificarea bugetară, ea a răspuns: "Am făcut solicitarea pentru această rectificare. (...) E (suma - n.r.) aproximativă, pentru că îmi doresc să mişc lucrurile".



Anisie a menţionat că este nevoie de bani şi la cercetare şi la educaţie. "Am mai multe capitole şi pentru salarii şi pentru investiţii. Suntem pe final de an, finalizăm anumite obiective de investiţii şi trebuie să primim aceşti bani", a spus ministrul.



Ea a afirmat că s-au pornit nişte investiţii, de tipul toaletelor care ar trebui să nu mai fie în curtea şcolii. "Din 1.080 de unităţi de învăţământ care au în curte toaletele 857 au fost introduse în programul acesta care să fie finanţat de la buget pentru a fi finalizate lucrările, dar în realitate nu au fost realizate decât 154", a afirmat Anisie.



Întrebată dacă nu mai sunt bani, ea a răspuns că a cerut Direcţiei Economice din minister să-i prezinte la zi o situaţie cu toate investiţiile.



"Probabil că mâine, când e termenul limită, o să aducă şi cei de la Economic şi cei de la Infrastructură documentele, să vedem de ce (...) numai 154 sunt în curs de realizare", a precizat ministrul.



Anisie a menţionat că i s-a spus că aceşti bani au fost alocaţi "mai mult pe hârtie", adică încă nu au fost transferaţi către obiectivele respective.