Foto: captura Antena 3

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, miercuri, pe Facebook, că Guvernul a aprobat două programe de interes naţional destinate persoanelor vârstnice, suma alocată pentru implementarea lor în perioada 2018 - 2020 fiind de 115 milioane de lei.

"Guvernul a aprobat azi o Hotărâre inițiata de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea a doua Programe de Interes Național destinate vârstnicilor, in valoare de 115 milioane lei. Prin primul PIN se vor asigura servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente și vor fi înființate noi unități de îngrijire la domiciliu, in subordinea Serviciilor Publice de Asistenta Socială, in localitățile in care acestea nu exista.

Prin cel de-al doilea PIN, serviciile de asistenta socială din 1.000 de comune vor fi sprijinite sa obțină certificatul de acreditare prin angajarea/contractarea, in fiecare dintre acestea, a unui asistent social. Salariile asistenților sociali vor fi asigurate de la stat. In acest fel, 300 de mii de persoane vârstnice aflate in dificultate vor beneficia de servicii de asistenta socială", a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.