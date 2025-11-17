Mirabela Grădinaru, mesaj emoționant de "Ziua prematurităţii". Palatul Cotroceni a fost iluminat în violet

2 minute de citit Publicat la 20:10 17 Noi 2025 Modificat la 20:10 17 Noi 2025

Cotroceniul, iluminat în violet, de Ziua prematurităţii. Sursa foto: captură video

Partenera președintelui Nicușor Dan a participat, luni, la evenimentul dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur, organizat la Palatul Cotroceni, în cadrul proiectului social "România în lumină". Mirabela Grădinaru, ea însăși mamă a doi copii născuți prematur, a transmis că această zi "ne aminteşte că fiecare dintre noi contează" şi că "ne face să conștientizăm cât de importantă este empatia".

"Vom continua să sprijinim dreptul fiecărui copil la viaţă, sănătate şi dezvoltare. Ziua prematurităţii ne face să conștientizăm cât de importantă este empatia. Ne aminteşte că fiecare dintre noi contează şi că doar împreună putem deveni puternici", a afirmat Mirabela Grădinaru la evenimentul de luni seară.

Cu această ocazie, Palatul Cotroceni a fost iluminat în culoarea violet, culoarea prematurităţii, după cum a precizat Mirabela Grădinaru.

Ce este proiectul "România în lumină"

Proiectul social "România în lumină" a început luni, primul eveniment fiind dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur.

Acesta este organizat de Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați - ARNIS, în parteneriat cu Administrația Prezidențială și Ministerul Sănătății, cu implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

"România în lumină", un proiect cu caracter social, își propune să aducă în atenția publică teme fundamentale pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societate, a anunțat Administrația Prezidențială.

"Această inițiativă este menită să creeze un cadru de dialog între autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale și comunitate pentru a identifica împreună soluții concrete și sustenabile", a precizat sursa citată.

Primul eveniment din această serie este dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur.

Cu această ocazie, va fi organizată o masă rotundă pentru crearea unui parteneriat intersectorial în vederea garantării drepturilor la viață, sănătate și dezvoltare pentru nou-născuții cu risc, la care participă ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consilierul prezidențial Diana Iancu, consilierul de stat Diana Punga, conf. dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, președintele Comisiei de neonatologie din Ministerul Sănătății, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, parlamentari din comisiile de specialitate, profesioniști din domeniul medical, precum și Mirabela Grădinaru, ea însăși mamă a doi copii născuți prematur, conform Agerpres.

Mirabela Grădinaru, în lacrimi, la Spitalul Universitar

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat vineri la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Prematurității, la Spitalul Universitar din Capitală. Ea și-a povestit printre lacrimi propria experiență.

„Sunt aici ca mamă a doi copii născuți prematur... Sunt recunoscătoare... Dumnezeu lucrează prin oameni, prin medici, asistente și kinetoterapeuți. Vouă, mamelor cu copii prematuri vă mulțumesc, am prins curaj că ne va fi bine”, sunt câteva dintre cuvintele rostite de Mirabela Grădinaru care au emoționat audiența.