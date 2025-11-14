Mirabela Grădinaru, în lacrimi, la Spitalul Universitar: „Sunt aici ca mamă a doi copii născuți prematur”

1 minut de citit Publicat la 17:51 14 Noi 2025 Modificat la 18:14 14 Noi 2025

Mirabela Grădinaru a povestit plângând despre experiența ei de mamă a doi copii născuți prematur FOTO: Antena 3 CNN

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat vineri la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Prematurității, la Spitalul Universitar din Capitală. Ea și-a povestit printre lacrimi propria experiență.

„Sunt aici ca mamă a doi copii născuți prematur... Sunt recunoscătoare... Dumnezeu lucrează prin oameni, prin medici, asistente și kinetoterapeuți. Vouă, mamelor cu copii prematuri vă mulțumesc, am prins curaj că ne va fi bine”, sunt câteva dintre cuvintele rostite de Mirabela Grădinaru care au emoționat audiența.

„Nicio mamă care naște prematur nu este pregătită... Dar, acum, privind în urmă, după atâția ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două nașteri premature, sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie și mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și pentru noi Dumnezeu a lucrat prin medici care mi-au vegheat copiii zi și noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuți care au pus suflet pentru fiecare exercițiu făcut cu cei doi copii”, a spus partenera președintelui.

Ea a ținut să mulțumescă și mamelor de copii prematuri a căror povești au inspirat-o și i-au dat putere.

„Am prins curaj că va fi bine și pentru noi”, a mai spus ea.

La evenimentul de la Spitalul Universitar, alături de personalul medical s-au aflat copii născuți prematur și părinții lor, care și-au spus poveștile.