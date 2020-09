Mototolea Silviu-Gabriel: Nu sunt cumnatul lui Emi Pian. Nu am fost certat vreodată cu legea

“Decența și bunul simț sunt două principii după care îmi ghidez viața și la care nu voi renunța niciodată. Nu voi renunța nici măcar acum, când sunt victima unor atacuri mizerabile din partea unora care consideră că așa se face politică, cu minciuni și manipulări care intră sub incidența Codului Penal.

Tocmai de aceea, anumite clarificări sunt necesare.

Mă numesc Silviu Mototolea. Sunt unul dintre miile de cetățeni români care poartă acest nume. Sunt de etnie rromă, iar acesta a fost singurul motiv pentru care sunt târât alături de familia mea într-un coșmar care trebuie să se termine cât mai curând.

Sunt roman, sunt rrom, dar nu sunt interlop! A curs multă cerneală despre faptul că un așa zis membru din clanul Duduienilor a ocupat o funcție publică timp de 4 luni în Consiliu de Administrație al ROMFILATELIA. Ba că sunt vărul soției lui Emi Pian, ba că sunt rudă directă cu cei din familia Duduienilor.

Doresc să declar public:

1. Nu am absolut nici o legătură cu clanul Duduienilor.

2. Nu sunt cumnatul lui Emi Pian.

3. Nu sunt verișorul văduvei lui Emi Pian.

4. Nu există vreun grad de rudenie între mine, familia mea și vreun clan de interlopi.

5. Nu am fost certat vreodată cu legea, cercetat penal sau implicat în poveștile cu clanuri preluate

de aproximativ toată presa din România.

6. Am fost membru provizoriu pe un loc vacant al CA Romfilatelia SA, timp de 3 luni. Am

demisionat din acest post în momentul în care am văzut că unele grupuri de interese vizau postul

pe care îl ocupam eu și mai ales când am văzut că sunt pregătiți să se folosească de absolut orice

mizerii la adresa mea.”