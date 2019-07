Mugur Isărescu, despre scăderea inflaţiei pentru luna iunie: „Ne-a surprins”

Foto: Agerpres

Banca Naţională a României se aştepta la o scădere a inflaţiei pentru luna iunie, însă nivelul de 3,84%, anunţat miercuri de Institutul Naţional de Statistică, a fost surprinzător de mic, a afirmat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.



El a prezentat, miercuri, raportul anual pentru 2018 al Băncii Naţionale a României şi a fost întrebat de jurnalişti cum comentează cifra anunţată de INS.



"Bună. Cifra este bună şi ne avantajează din punctul de vedere al credibilităţii. Ne aşteptam parţial la ea. Personal, nu credeam că va fi sub 3,9. Dar uitaţi că ne-a surprins. 3,8 (% - n.r.)", a spus Isărescu.



Preţurile de consum au scăzut cu 0,23% în iunie 2019, comparativ cu luna anterioară, şi cu 2,98% faţă de sfârşitul anului trecut (decembrie 2018), în timp ce rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,84%, pe fondul diminuării preţurilor la alimente cu 0,47%, a mărfurilor nealimentare cu 0,24% şi a scumpirii serviciilor cu 0,17%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică date miercuri publicităţii.



În mai, preţurile de consum au urcat cu 0,46% faţă de aprilie, iar rata anuală a inflaţiei a fost de 4,1%.



"Preţurile de consum în luna iunie 2019 comparativ cu luna iunie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 3,9%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2018 - iunie 2019) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2017 - iunie 2018), calculată pe baza IPC, este 4,1%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", afirmă INS.



Pe 4 iulie, guvernatorul Băncii Centrale estima că inflaţia în luna iunie este posibil să coboare sub 4%, conform datelor pe care BNR le are din piaţă.



"Inflaţie galopantă nu va fi în România, pentru că suntem şi noi aici. Această declaraţie este mai mult decât un angajament, este o subliniere că ţara are bancă centrală. Dar, într-un mediu tumultuos, discuţiile pot să alunece în direcţia aceasta. Dar, încă o dată, Banca Centrală îşi face datoria în România şi nu vom avea inflaţie galopantă câtuşi de puţin. După câte vedeţi, noi discutăm de jumătăţi de procent, de procent. Maxim un procent a fost peste marginea de sus a ţintei noastre. Iar acum, dacă ar fi să spun ceva conform nu percepţiei, ci datelor pe care le avem noi din piaţă, s-ar putea să aveţi peste o săptămână o surpriză plăcută, adică inflaţia în luna iunie să coboare sub 4%. Şi atunci aproape că discuţiile acestea se vor mai calma", a afirmat, atunci, Mugur Isărescu.



Banca Naţională a României (BNR) a majorat, la jumătatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020.



BNR estima, în februarie 2019, o inflaţie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020.



La rândul ei, Comisia Europeană a prognozat că rata inflaţiei în România ar urma să se situeze la 3,6% în 2019 şi la 3% în 2020, potrivit previziunilor economice de primăvară publicate pe 7 mai.