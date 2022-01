NATO trimite trupe franceze în România și avioane F-35 în Bulgaria. O fregată spaniolă va intra în Marea Neagră

Este o măsură având drept scop consolidarea capacității de descurajare și de apărare a statelor membre NATO, pe măsură ce Rusia continuă, la rândul său, consolidarea militară "în Ucraina și în jurul Ucrainei", se precizează în documentul citat.

Consolidarea prevăzută de Alianță prevede:

Allies are sending more ships & jets to enhance #NATO defensive deployments in eastern Europe. A strong sign of allied solidarity.



Offers include:

?? F-16 jets to Lithuania

?? troops to Romania

?? F-35 jets to Bulgaria

?? frigate heading to the Black Seahttps://t.co/2GnJKupEA9 pic.twitter.com/UvsRXpkvLT