Nava şcoală Mircea a împlinit 85 de ani. Pe ea s-au antrenat mii de marinari

Nava şcoală Mircea, sau Bricul Mircea aşa cum este cunoscut de români, a împlinit 85 de ani.

Ana Iorga: Suntem pe nava şcoală Mircea şi e un mare privilegiu să fim aici. Împlineşte acest velier 85 de ani. Este o şcoală a curajului, a nobleţei, a bărbăţiei dacă vreţi, pentru că aici se pregătesc viitorii ofiţeri de marină, viitorii marinari care vor fi pe mare, pe vreme de pace, pe vreme de război. Se face şcoală aici, e un loc minunat, iar alături de mine este un student la Academia Navală din Constanţa, Cristian Gabriel Hrăniceru, îţi mulţumesc foarte mult!

Vreau să te întreb, pentru că ai fost deja pe navă, te-ai antrenat, ai făcut instrucţie anul trecut, cum a fost?

Cristian Gabriel Hrăniceru: Au fost 30 de zile, atât a durat marşul de instrucţie. Dar au fost cele mai intense zile, pentru că am reuşit să punem în aplicare tot ce am învăţat în primii 2 ani de Academie şi acum am câştigat noi cunoştinţe care ne jută în viitoarea carieră pe care am ales-o.

Ana Iorga: Ai prins o furtună pe mare?

Cristian Gabriel Hrăniceru: Am prins, da, chiar două. Şi atunci am descoperit că am şi eu rău de mare, ca foarte mare parte dintre colegii mei.

Ana Iorga: Poţi să fii marinar chiar dacă ai rău de mare?

Cristian Gabriel Hrăniceru: Poţi să fii marinar chiar dacă ai rău de mare, pentru că la un moment dat o să-ţi treacă, nu e ceva veşnic. După mai mult timp petrecut la bordul navei, corpul tău o să se obişnuiască cu mişcările pe care le face nava. Când o să ajungi înapoi pe uscat este foarte amuzant că o să ai rău de uscat. Este inversul răului de mare.

Ana Iorga: Ce e cel mai pasionant? De ce să vină mcineva la Academia Navală şi să se antreneze pe această navă?

Cristian Gabriel Hrăniceru: Să vină cei care iubesc marea, care vor să aibă o carieră în Forţele Navale Române, cei care vor să desfăşoare activităţi pe mare. Noi anul trecut am avut ocazia să ajungem în Grecia, Italia şi Turcia, a fost excepţional.

Mulţumesc foarte mult! Vizitaţi această navă dacă aveţi ocazia. În luna iunie va merge cu actualii studenţi la Academie, în anul al II-lea, pe care îi aşteaptă o călătorie pasionantă, dar şi foarte grea.

"Este cel mai important pas să poţi să treci de la statutul de cadet, de student, de a învăţa tainele marinăreşti la bordul acestei nave, să ajungi comandant al navei şi să poţi împărtăşi celorlalţi cunoştinţele acumulate", a declarat căpitan comandor Silviu Marius Moraru, comandantul navei şcoală Mircea.

"La finele acestui an universitar voi avea deosebita onoare de a participa la marşul internaţional de instrucţie de la bordul navei Mircea. Responsabilitatea care ne este imprimată zi de zi, chiar din prima zi de activitate, ne+a marcat şi suntem mereu pregătiţi de orice provocare", a precizat Sandu Bogdan, student în anul al II-lea la Academia Navală "Mircea cel Bătrân", specializarea Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale.

"E o tradiţie în familie, vărul meu a făcut Academia Navală Mircea cel Bătrân, este foarte fericit cu cariera sa şi mi-a plăcut dintotdeauna uniforma lui şi am vrut şi eu să mă alătur", a explicat Andreea Neagu, student caporal.

"Mi-am dorit încă de mic, am făcut şi Liceul Militar la Constanţa. A fost cea mai frumoasă experienţă pe care am avut-o. Mi-a plăcut datorită tatălui meu. Şi el este fost cadru în armata României. M-a inspirat foarte mult, mi-am dorit dintotdeauna. Dacă ar fi o navă ca bricul Mircea, aş sta cât de mult se poate! Este o navă fenomenală", a dezvăluit Ionuţ Bălan, student sergent.

"În marşul din 1939, au participat cadeţi din anul I şi din anul al II-lea. Bucuria a fost enorma pentru ei, au pornit spre vestul Mării Mediterane. Au vizitat porturi din Italia, din Franţa, din Spania. S-au întors pe Coasta de Nord a Africii, până la Alexandria. Am avut bucuria să cunosc membri ai primului echipaj, cadeti, marinari", a declarat Mariana Păvăloiu, muzeograf.