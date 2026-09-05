"Ne vor lovi cursul și inflația, ne va bate FMI la ușă". Profesorul Cristian Păun dezvăluie cel mai negru scenariu la evaluarea S&P

În cazul unei retrogradări la junk, României îi va bate FMI ka ușă, avertizează profesorul de economie Cristian Păun. Foto: Getty Images

România plătește dobânzi la nivelul țărilor din categoria "junk" pentru că investitorii au dubii în privința capacității țării de a rambursa datoria mare și în creștere, a declarat joi la Antena 3 CNN profesorul de economie Cristian Păun.

El a descris o situație sumbră în cazul în care următoarea evaluare a agenției Standard and Poor's va retrograda România în categoria "junk", nerecomandată investițiilor.

Evaluarea S&P Ratings este programată pe 2 octombrie. Cea anterioară, făcută de această agenție, a fost pe 15 mai. Atunci, a fost reconfirmat ratingul suveran BBB-, cu perspectivă negativă.

"Dobânda se plătește jumătate pe baza condițiilor interne, pentru că jumătate din datorie e finanțată intern. Jumătate din datoria publică este finanțată extern, deci jumătate depinde de condițiile din afară.

Pe plan intern, avem o inflație de trei ori mai mare decât ce vedem afară. În primul și în primul rând, într-o dobândă regăsim întotdeauna riscul, inflația.

Toate aceste probleme structurale pe care noi le avem sunt 'prinse' în dobânda pe care noi o noi o plătim. În momentul de față, noi plătim o dobândă mai mare decât alte țări din UE și pentru că există și o anumită perspectivă vizavi de plata acestor datorii. La noi crește foarte mult, pe bandă rulantă, îndatorarea și nu rezolvăm problema deficitului. Se vede clar că avem o problemă structurală.

Deci, toate lucrurile astea sunt analizate întotdeauna în perspectivă. 'Are România posibilitatea să își rezolve aceste probleme? Pare că nu'. Și atunci creditorii, văzând că noi tot acumulăm datorii, dar nu ne rezolvăm problemele, ne penalizează prin dobândă.

Dobânda este foarte mare și pentru că suma pe care am împrumutat-o este foarte mare, și pentru că noi, în continuare, împrumutăm foarte mulți bani, mulți din acești bani mergând în principal la pensii, salarii, asistență socială. Foarte puțini merg către investiții", a spus Păun.

Cristian Păun: După o retrogradare la junk, ne va bate FMI la ușă

El a fost întrebat ce se întâmplă dacă pe 2 octombrie, Standard & Poor's retrogradează România la categoria "junk".

"În primul și în primul rând, jumătate din datoria publică va trebui să fie preluată intern, ceea ce înseamnă că vom avea de rambursat sume foarte mari în valută, întrucât creditorii internaționali se vor retrage într-o proporție foarte mare de aici. Și atunci, va trebui să găsim repede valută, pe care o vom găsi tipărind lei.

Deci, ne va lovi cursul de schimb, ne va lovi inflația, ne va bate și FMI-ul la ușă. Creditorii internaționali, cei care decid să nu plece, vor chema Fondul Monetar Internațional pentru a ne repara finanțele și pentru a genera mai multă credibilitate, pentru a putea da banii înapoi. Sigur vom avea probleme cu investițiile străine. Oricum, avem deja probleme cu investițiile străine, iar investitorii ne tratează ca pe o țară în categoria junk", a explicat Cristian Păun.

Cum stă, în cifre, România cu datoria publică, deficitul și inflația

Datoria publică a României a depășit oficial pragul psihologic de 60% din PIB în prima parte a anului 2026, atingând valoarea de 60,1% din PIB conform datelor publicate de Eurostat.

Datoria externă totală a țării - adică toți banii datorați de entități românești de stat și private către creditori din afara străinătate - a ajuns la 232,7 miliarde de euro la finalul primului semestru din 2026, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Acest indicator a crescut cu 4,3 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2026 față de sfârșitul lui 2025. Peste 55% din sumă reprezintă datoria statului, iar restul revine sectorului privat.

Deficitul bugetar al României a ajuns la 2,34% din PIB după primele șapte luni din 2026. Pentru întregul an 2026, estimările oficiale și analizele economice indică o țintă ce ar putea urca spre un interval estimat de 6%–6,2% din PIB.

Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în iulie 2026, dar rămâne în continuare foarte ridicată, comparativ cu situația la nivelul țărilor UE, unde media este de 3%.

Cum stă România în evaluările celorlalte agenții de rating

Agențiile Fitch Ratings și Moody's au menținut, în ultimele evaluări, România pe ultima treaptă de rating recomandată investițiilor.

Pe 31 iulie, Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă. Experții agenției au notat o ușoară îmbunătățire a execuției bugetare, estimând deficitul la 5,9% din PIB pentru finalul anului 2026.

Pe 7 august 2026, România a evitat retrogradarea la junk în ultima evaluare Moody's, care a confirmat calificativul României la Baa3 (echivalentul investment grade, ultima treaptă recomandată investițiilor).

Moody's a menținut, la rândul său, perspectiva negativă. Experții agenției au spus că apreciază pașii spre consolidarea fiscală, dar rămân atenți la riscurile politice interne.