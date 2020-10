Nelu Tătaru, declaraţii LIVE de la Guvern: Nici acum nu se respectă reguli. Suntem în momentul pe care trebuie să-l gestionăm împreună

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a transmis românilor miercuri, când am avut un nou record negativ de cazuri COVID, că situația de la noi din ţară este una serioasă, iar oamenii trebuie să respecte regulilor impuse de autorități pentru a limita răspândirea coronavirusului.

"Este un moment pe care îl readucem în atenția tuturor, pentru a specifica că menţinem același trend ascendent, în pofida restricțiilor. Revin în acest moment cu aceleași solicitări de a respecta aceste restricții.

În perioada următoare, se vor face evaluări în spitale și DSP-uri, să avem dacă există capacitatea de a da acea asistenţă medicală de care avem nevoie. Sistemele medicale încă rezistă, dar recomandăm să nu le forțăm.

Am relaxat nişte activităţi la 1 septembrie, în condiţiile unor norme. Acum, acel indice a trecut de 1,5 şi le-am anulat, am restricţionat aceste activităţi. Vom reveni cu relaxările acelea când indicele va scade sub 1,5.

Personalul medical este același de acum 7 luni, a primit și 200 de cazuri pe zi, și 3.000 de cazuri pe zi.

Suntem în momentul în care trebuie să-l gestionăm împreună.

Avem un mesaj pentru corpul medical, care deşi obosit e acolo şi va da acea asistenţă medicală, dar și un mesaj pentru populație: Haideți să respectăm aceste reguli.

Comitetele monitorizează ce se întâmplă în localități și vor da măsurile viitoare care se impun.

Avem şi personal medical infectat, care se expune şi trebuie să îngrijească şi persoane infectate COVID. Haideți să vedem că spitalele din București pot suplini momentan, dar va trebui să trecem și la spitalele din provincie pentru capacitate", a spus ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, miercuri, la Centrul de presă de la Palatul Victoria.

"Avem 226 spitale suport COVID si 1050 de paturi la ATI complet utilate şi 612 persoane.

Totuși, vedem că nu se respectă reguli, vedem că lumea are o atenție relativ sporită spre ce se întâmplă la alte evenimente. E un moment de cumpănă.

Sistemul este cel care ne va da și capacitatea. Suntem întrebați de multe ori care ar fi limitele - am primit și 200, primim și 1.000, 2.000, 3.000 de pacienşi pe zi. Dar prevenția face diferența.

Pandemia nu se tranșează în spital, ci în prespital. Respectând regulile, vom avea un număr mic de cazuri, printr-o transmitere comunitară scăzută.

Avem discuții pe focare acum. Există în centrele de bătrâni, de copii, în unitățile sanitare, în întreprinderi, şi să vedem de unde pleacă.

Avem evenimente fără reguli, avem transport în comun fără reguli, aici avem zone infectante. Trebuie să tratăm serios regulile, pentru o avea o scădere a numărului e cazuri noi.

Aceste restricții reimpuse acum 2 zile își vor face efectul în 10-14 zile. Până atunci, haideţi să fim cu toţi solidari şi să ajungem acolo unde speram la începutul lui iunie.

Acest număr de cazuri nu este apărut în septembrie, în august. Avem 7 luni în care gestionăm o pandemie în care încercăm să scădem transmiterea comunitară.

Suntem într-un moment în care cu toții contribuim. Guvernul, sistemul sanitar, ministerele gestionează din punct de vedere administrativ alături de administraţiile locale, iar populația civilă previne, având o normă și niște precauții de respectat.

Trebuie să gestionăm particular fiecare, trebuie să conştientizăm că doar de noi depinde viitorul sănătății acestei națiuni", a adăugat ministrul Nelu Tătaru.

România a stabilit, miercuri, un nou record negativ în ceea ce priveşte numărul oamenilor care s-au infectat cu coronavirus, pacienţi care au murit infectați cu acest virus, dar şi de persoane internate pe secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI).

Astfel, în ultimele24 de ore, 2.958 de români s-au infectat cu coronavirus, 82 au murit și 612 sunt internați la ATI.

Până astăzi, 7 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane cu COVID – 19 şi 5.203 persoane au murit.