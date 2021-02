Nelu Tătaru - interviu în lacrimi, la Antena3, la un an de la începutul pandemiei

"Îmi aduc acum aminte de lungile discuţii pe care le aveam împreună şi de relatările pe care le aveam, poate chiar uneori lăcrimând împreună de strigătele celor din Suceava. Cred că acela a fost momentul cel mai tragic fiindcă nici nu ştiam, nici nu aveam cu ce şi nici nu vedeam o ieşire", a spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru: "Ştiam ce sistem medical avem, ştiam că nu vom rezista"

"Starea de urgenţă, dacă mă întrebaţi acum s-a luat decizia cea mai corectă. În consecinţă, n-am avut acelaşi număr de victime ca în Italia sau Spania, ştiam ce sistem medical avem, ştiam că nu vom rezista nici măcar pe un sfert cât au rezistat Spania şi Italia. A venit perioada stării de alertă cu anumite relaxări, am contat foarte mult pe parteneriatul asociaţiilor, societăţilor economice, populaţiei generale în a trece uşoir acest val.

S-ar părea că nu toţi am achiesat la acest efort şi atunci am putut vedea şi anumite recăderi şi în acelaşi timp am putut verea şi un val doi destul de violent cu o lună noiembrie aproape, aproape, spun acum de un COLAPS.

Cred că sistemul medical a fost acolo şi vreau să cred că această credinţă a mea a fost şi a tuturor românilor - am fost acolo am fpcut eforturile, am atins la maxim acest sistem medical.

Dacă regret, regret în acest moment că ziua nu a avut mai multe ore să pot fi lângă toţi ai mei", a mai spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru, în lacrimi după 1 an de pandemie

"Sunt, sunt fiindcă a fost un an greu şi cei care rebuiau să fie acolo au fost acolo. Imaginea lor şi bucuria lor când eram între ei. La Cluj, şi o să repet de fiecare dată, la Timişoara la Boli Infecţioase mă aşteptau cu atâta bucurie deşi erau obosiţi de peste noapte, din gărzile la rând, mă aşteptau efectiv la orele două sau trei după amiaza în amfiteatru, să discutăm.

Cred că faptul că eram unul dintre ei că ştiam sistemul că ştiam linia întâi a făcut ca atunci când poate clacam. Fiecare dintre noi avem momente. Să ne mai ridicăm o dată şi ne-am ridicat. Astăzi, dacă ne uităm în urmă şi privim cred că efortul a fost colosal, nu l-am realizat pe moment. Ne uităm în urmă şi acum vedem că avem un vaccin pe care-l speram încă de acum şapte opt luni", a mai spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru: "Ne uităm în urmă că avem cadre medicale care au alt curaj în acest moment, nu mai vedem strigătele disperate"

"Spuneam de atâtea ori că atunci când ne credem cei mai puternici tot timpul există ceva care ne arată cât suntem de mici. Să ne uităm la un sistem medical nu doar în situaţiile de criză - să ştim că ei sunt acolo, au fost acolo şi vor fi acolo, ei vor fi singura noatră speranţă în cele nouă luni de zile de maximă pandemi. ei au fost şi rămân în continuare cei la care vom apela.

În popor ştiţi că se spune că de doctor şi de preot nu scapă nimeni. Haideţi să ne asigurăm că atât medicul cât şi preotul au acea linişte sufletească pentru a putea să ne-o acorde şi nouă", a mai spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru: "Managementul trebuie schimbat. 80% din managerii de spitale nu au ce căuta acolo, DSP-urile trebuie să-şi recapete demnitatea"

Vorbeam în tot periplul pe care l-am făcut şi nu m-am ferit să o spun că managementul trebuie schimbat că 80% din managerii de spitale nu au ce căuta acolo, că DSP-urile trebuie să-şi recapete acea demnitate acea motivare şi acea profesionalitate pe care trebuie să o aibă fiecare dintre ele.

Eu când am plecat din minister lăsasem în transparenţă o reorganizare a DSP-urilor, n-am mai văzut-o şi nici nu ştiu ce s-a întâmplat cu dânsa.

Ce-am putut să vedem în această pandemie ne-a arătat sistemul aşa cum poate cea mai mare parte dintre noi îl cunoşteam şi nu ştiu dacă era nevoie să-l dezgolim ca să-l vedem în toată plenitudinea lui, ce-am descoperit am descoperit un management de forţă, la pământ plecând de la legislaţie.

Nelu Tătaru: "Cred că sănătatea şi învăţământul nu au culoare politică"

"Avem 30 de ani de la Revoluţie, o generaţie, cred că am trecut într-o altă generaţie şi dacă în acest moment nu beneficiem de acest declic când o mare masă a populaţiei este deacord cu noi şi ar accepta chiar şi nepopulare, anumite reforme dar să trecem peste ce am trecut şi în acest an cred că am pierdut dacă nu realizăm că acesta este momentul. Nu vom mai facea această reformă nici peste 10 ani dacă nu o facem acum. Şi cred că sănătatea şi învăţământul nu au culoare politică", a mai spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru: "Trebuie să rămânem precauţi"

"Ne putem bucura dacă ne uităm în urmă la anul pe care l-am trecut, dacă ne uităm în perspectivă, trebuie să rămânem precauţi. Încă nu am scăpat! Spuneam încă de la început că o pandemie durează un an jumătate, doi. A trecut un an, mai avem jumătate sau încă un an. A doua jumătate a anului 2021 ne va spune dacă putem răsufla uşuraţi sau mai avem de acceptat nişte restricţii", a mai spus fostul ministrul al Sănătăţii, Nelu Tătaru.

